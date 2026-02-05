半導体受託製造の世界最大手、台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）の首脳が５日午前、首相官邸を訪れ高市首相と面会した。

ＴＳＭＣ側は国内初となる回路線幅３ナノ・メートル（ナノは１０億分の１）の最先端半導体の熊本工場での量産計画を伝達。首相は経済安全保障上重要との認識を示し、政府として支援する考えを表明した。

面会に訪れたのはＴＳＭＣの魏哲家会長・最高経営責任者（ＣＥＯ）ら。首相は政府が危機管理や成長につながる投資に取り組むとした上で、「ＡＩ（人工知能）・半導体はその要となる戦略だ」と強調。計画について「大変心強い」と述べた。

ＴＳＭＣは当初、熊本県菊陽町に建設中の熊本第２工場で６〜１２ナノ・メートルの半導体を生産する計画だったが、世界的な需要動向を踏まえ、さらに高性能な半導体製造に踏み切ることにした。第２工場への設備投資の規模は１２２億ドル（約１兆８０００億円）から１７０億ドル（約２兆６０００億円）規模に拡大する見込みだ。

ＴＳＭＣは近く正式に計画変更を決める方向で、経済産業省とも協議を進める。

３ナノ・メートルの半導体は、ＡＩ向けデータセンターや高度なものづくりにつながるＡＩを活用したロボット、自動運転技術などへの活用が見込まれる。現在は国内に製造拠点がなく、今回の計画は国内産業への半導体の安定供給の強化にもつながると期待される。