見た目がかわいいと思う「長崎県のお土産」ランキング！2位「フクサヤキューブ」を抑えた1位は？【2026年調査】
温かい紅茶やコーヒーが手放せない寒い日が続きますが、そんなひとときをより特別にしてくれるのが、目でも楽しめるかわいらしいお菓子です。日常の風景を少しぜいたくに変えてくれる、デザインセンスの光る逸品たちがそろっています。
All About ニュース編集部では、2026年1月26日、全国10〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、見た目がかわいいと思う「長崎県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「小さなキューブ型の箱がとてもカラフルで、並べるだけで気分が上がる可愛さだからです。柄の種類も多く、プレゼントする相手に合わせて選べる楽しさがあります。中身のカステラも個包装で食べやすく、見た目と実用性のバランスが良い点が魅力です」（40代男性／北海道）、「キューブ型のパッケージで、お土産として配るのにも可愛いから」（30代女性／広島県）、「長崎銘菓カステラで有名な福砂屋が提供している、手のひらサイズのカステラで、小さなキューブ型で、なんとも言えない愛らしさがあり、職場や友人へのお土産としてはもちろん、ちょっとした手土産にもぴったりだから」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
回答者からは「おしゃれなデザインで可愛らしいと思うお土産だと思います」（30代女性／宮城県）、「一番の推しは、やはり『ぽると』です。佐世保の定番ですが、あのレトロでどこか異国情緒漂うパッケージイラストがとにかく可愛い！ビスケットで羊羹を挟むという和洋折衷な組み合わせも、PC作業中の糖分補給にぴったりです。個包装のデザインが『ハイカラ』な雰囲気なので、同僚に配っても『センスいい！』と褒められます」（30代女性／神奈川県）、「コロンとした見た目で可愛いと思いました」（30代女性／茨城県）といった声が集まりました。
