破局したYouTuber、ホームレス状態であると明かす。「ほんと優しいね、最後まで彼女のこと優先して」
YouTuberのいちろーさんは2月3日にYouTubeチャンネルを更新し、破局後の現在の状況について報告。定住先のない不安定な生活を送っている中、どのように前を向こうとしているのか胸中を明かしました。
【動画】いちろーの近況ショット
しかし物件探しは難航しており、現実は想像以上に厳しいと吐露。撮影のために今回一時的にホテルを利用していますが、金銭面を考慮し、今後は漫画喫茶やカプセルホテルなどを利用しながら住まいを探す予定だと話します。友人に迷惑をかけ続けるわけにはいかず、自力でなんとかしようと模索する姿勢が伝わってきます。
全てを失った喪失感はあるものの、生きていくためにはお金が必要なため、10年ぶりにアルバイトを始めることも検討しているよう。また、破局は話し合いの結果であり誰かのせいではないことや、命を絶つことはないと明言しました。精神的につらい時もありますが、少しずつできることをして前に進もうという意志を示しています。
また今回の動画にいちろーさんが広告を付けていないことから、「頼むから広告つけろ」「広告つけなよ！！！！！！」といった声も上がっています。いちろーさんの今後はどうなるのか見守っていきたいですね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
家がなく車中泊など厳しい現状現在いちろーさんは住む場所が安定しておらず、友人の家を転々としたり車中泊をしたりする「ホームレスに近い状況」にあるようです。元交際相手のゆりなさんからは、物件が決まるまで家にいてよいと言われていましたが、いちろーさんは自ら期限を決め、けじめとして家を出る選択をしました。
孤独への後悔と今後の決意さらに、親とけんかしてしまい、帰れる家も頼れる家族もいないという現実に直面しているいちろーさん。孤独を感じており、過去に仕事を優先して友人の結婚式を断るなど、友人を大切にしてこなかったことを今になって強く後悔しているそうです。
ファンからは温かい声コメントでは、「これは新しいチャンスなんじゃないかな、、これから新しく俳優やモデルとして活動してこの自分の魅力を活かせばいいんじゃないかな」「本当に我が子を見てるような気持ちで本当に本当に心配です」「コメ欄の方々優しすぎて泣けちゃう」「ほんと優しいね、最後まで彼女のこと優先して」「ガチで精神的に辛いだろう」など、温かい声が上がりました。
