へそ天の脱力体勢で横になりながら、元気いっぱいの1歳の男の子を見守るふわふわ真っ白の犬の動画に、母たちの共感が集まりました。



【写真】疲れすぎて…省エネ子守り中！？

「子の体力についていけない世のお母さんすぎるこはく」



こはくちゃんは、4歳のサモエドの女の子。普段から、男の子が転べばそばに駆け寄り、おぼつかない様子で歩いていればサポートするように横を歩き、顔の上に座られても投げられたおもちゃが当たっても怒らず、いつも男の子のそばにいて見守っている優しいお姉ちゃんです。



動画を撮った日は、たくさん遊んで疲れていたようで、男の子から目は離さずに、でも横になったまま。その様子に、ねぎらいと自身を重ねるコメントが多数寄せられました。



「前日夜泣きでほぼ徹夜。相手する体力はないが1人で置いておけないから横になって目だけ離さないようにしてる省エネ子守。懐かしいし2度とやりたくないくらいしんどかったあの日々…」

「事情を知らないと生死の心配をするレベルで微動だにしないwww」

「目がww 虚無ww」

「ワンちゃんでもこんな感じになるんですね。分かります。」



動画を投稿した「サモエド こはく」（@kohaku_Samoyed）の飼い主さんによると、こはくちゃんは「起きている時は、息子の近くで様子を見たり一緒に過ごしてくれることが多い」そう。



「仕事と子育てで疲れていても、こはくのニコニコした笑顔に癒されています。弟を見守るこはくを見ていると、ママがもう1人いるような気持ちになって心強いです。いつもこはくに助けられています」と話し、こはくちゃんに「いつもニコニコしながら家族を見守っていてくれてありがとう♡」とひとこと。



弟くんが生まれてすぐから、ずっと優しく見守ってきたこはくちゃんですが、大型犬のサモエドですから気をつけてきたこともあるそうです。



「こはくは穏やかな性格とはいえ、体が大きく力も強いので、2人が一緒の空間で過ごす時は万が一のことが起こらないよう注意しています。また、初めのうちは無理に近づけず、こはくのペースを大切にすることは意識していました」と話します。こはくちゃんのペースを大切に、ときにはたくさん甘えさせてあげてきた飼い主さん。



将来は、「お互いに安心できる存在になってくれたらいいなぁ」と思っているそうです。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・太田 浩子）