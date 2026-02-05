ダイハツ「マッドマスターC」がスゴい！

2007年の「東京モーターショー」において、ダイハツが世界に向けて発信したコンセプトカー「マッドマスターC（Mud Master-C）」は、プロフェッショナルな現場で働く人々を支えるための「多目的コンパクトトラック」として、大きな脚光を浴びました。

一体どのようなコンセプトカーだったのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これがダイハツの「すごい軽トラ」です！

軽自動車や小型車の分野で確固たる地位を築いていたダイハツが、その技術の粋を集めて提案したマッドマスターCは、過酷なオフロード環境に特化した極めて実戦的な一台です。

最大の特徴は、ダイハツが提唱した「スモール＆タフ」というコンセプトを極限まで追求した点にあり、全長3395mm×全幅1600mm×全高1960mmという極めてコンパクトなサイズでありながら、その中身は驚くほど本格的なオフロードマシンでした。

駆動系には、ドライブシャフトとハブの間にギアを組み込む「ハブリダクションシステム」を採用。これにより、スズキの本格四駆「ジムニー」の最低地上高（205mm）をはるかに超え、一般的な軽トラックでは到底不可能な370mmという圧倒的な数値を実現しています。

また、16インチのオフロードタイヤを装着し、砂地や泥道、さらには岩場や冠水路さえも走破できる驚異的な性能を誇り、未整備なインフラ環境が多い新興国でのニーズも視野に入れた、実戦的な設計となっていました。

外観デザインは、道具としての潔さを感じさせるスクエアなフォルムが強調されています。前後ライトにはエッジの効いた形状が採用され、どこか近未来的な軍用車両を彷彿とさせる力強さを漂わせています。

一方で、インテリアに目を向けると、機能性と先進性が高い次元で融合していることが分かります。インパネは水平基調のシンプルな構成ながら、当時としては画期的な大型液晶マルチディスプレイをセンターに配置し、情報の視認性を高めていました。

加えて、シートには撥水素材を採用し、シンプルでタフな内装に仕上げることで、過酷な現場で泥にまみれて働くプロの道具としての信頼感を演出しています。

さらに、マッドマスターCの可能性を広げているのが、モジュール式を採用した荷台部分の「アタッチメントボディ」です。ユーザーの用途に合わせて荷台ユニットを載せ替えることで、一台の車両が多彩な役割を担うことができます。

例えば、側面の大型パネルが開閉するマウンテンバイクのトランスポーター仕様から、山岳救助隊の指揮車、移動式のワークショップ、さらには当時まだ珍しかったドローンの発着基地まで、その可能性は無限大でした。

農業、林業、レスキューといった多岐にわたる専門職のニーズに、このコンパクトなボディ一台で応えるという提案は、まさに革新的といえるものでした。

そして、環境への配慮も忘れていません。600ccクラスのエンジンを搭載し、軽量な車体と効率的なパワートレインを組み合わせることで、低燃費性能の維持と排出ガスの低減を実現。これは、持続可能な社会の実現に向けたメーカーとしての強い姿勢の表れでもあります。

※ ※ ※

ダイハツが培ってきた小型車のノウハウと、過酷な環境に耐えうる耐久性を融合させたマッドマスターCは、単なるショーモデルの枠を超え、次世代の「働くクルマ」のあり方を提示しました。

残念ながら市販化は叶いませんでしたが、その徹底したユーザー目線の設計思想と、遊び心さえ感じさせるタフな世界観は、今なお多くの自動車ファンの記憶に深く刻まれています。