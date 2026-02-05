ファミマ“ねこスイーツ”が集結！ 『mofusand』コラボの「肉球タルト」など全17種を展開
「ファミリーマート」は、2月22日（日）の“ねこの日”に合わせて、2月10日（火）から、ねこモチーフのオリジナル商品17種類を発売する「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」を、全国の店舗で実施する。
【写真】肉球型のかわいいタルトも！ “ねこスイーツ”全17種一覧
■店内が“ねこだらけ”に
4回目となる今年は、“肉球”や“しっぽ”など、ねこの魅力を細部まで表現したデザート、パン、お菓子など全17種類の商品が集結。
毎年人気を集める『mofusand』とのコラボ商品は、にゃんこたちの肉球をいちごムースで表現した「肉球タルト（いちご＆チョコ）」や、ミルク風味の生地とキャラメル風味の生地でしましま模様のしっぽに見立てた「しっぽみたいなキャラメルクリームサンド」などがラインナップ。にゃんこたちの愛らしい姿を描いたパッケージのデザインも注目だ。
また、つぶあんとホイップをサンドした「ランチパック」に肉球の焼き印を入れた「にゃんチパック（にゃあん＆ホイップ）」のほか、「ハイチュウ」や「忍者めし鋼」といった人気商品との初コラボ商品も並ぶ。
さらに、猫専門イラストレーターのCoony（クーニー）による描き下ろしイラストを使用した「にゃんともおいしい くろねこテリーヌ ショコラ」や「Coonyねこねこサコッシュ＆ブラウニーセット」に加えて、ヤマト運輸とコラボレーションした「クロネコのオムレット」も用意。
そのほか、『mofusand』デザインのホットスナック袋と中華まん袋の展開や、対象商品を購入するとオリジナル景品が抽選でもらえるスタンプ企画なども実施され、店内が“ねこだらけ”になる商品が勢ぞろいする企画となっている。
【写真】肉球型のかわいいタルトも！ “ねこスイーツ”全17種一覧
■店内が“ねこだらけ”に
4回目となる今年は、“肉球”や“しっぽ”など、ねこの魅力を細部まで表現したデザート、パン、お菓子など全17種類の商品が集結。
毎年人気を集める『mofusand』とのコラボ商品は、にゃんこたちの肉球をいちごムースで表現した「肉球タルト（いちご＆チョコ）」や、ミルク風味の生地とキャラメル風味の生地でしましま模様のしっぽに見立てた「しっぽみたいなキャラメルクリームサンド」などがラインナップ。にゃんこたちの愛らしい姿を描いたパッケージのデザインも注目だ。
さらに、猫専門イラストレーターのCoony（クーニー）による描き下ろしイラストを使用した「にゃんともおいしい くろねこテリーヌ ショコラ」や「Coonyねこねこサコッシュ＆ブラウニーセット」に加えて、ヤマト運輸とコラボレーションした「クロネコのオムレット」も用意。
そのほか、『mofusand』デザインのホットスナック袋と中華まん袋の展開や、対象商品を購入するとオリジナル景品が抽選でもらえるスタンプ企画なども実施され、店内が“ねこだらけ”になる商品が勢ぞろいする企画となっている。