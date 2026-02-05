¡Ö¤³¤ì¤ÇÂÄ¤Á¤Ê¤¤ÃË¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×à¿·¿Í²¦¥°¥é¥É¥ëá°ì¥ÎÀ¥ÎÜºÚ¡¢18ºÐ¥é¥¹¥ÈàÂçÃÀ¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥Èá¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡×¡ÖÇË²õÎÏ¤¨¤°¤¹¤®¡×
¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¤Î¥Ó¥¥Ë¤Ç¶Ä¸þ¤±¤Ë
¡¡½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥È¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î°ì¥ÎÀ¥ÎÜºÚ¤¬ÂçÃÀ¤Ê¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥à¥Ã¥¯¡ÖPARADE¡×(¾®³Ø´Û)¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»£±ÆÉ÷·Ê¤ò¸ø³«¡£26Æü¤Ë19ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö18ºÐ¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¤Î¥Ó¥¥Ë¤Ç¶Ä¸þ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤ä¡¢¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë»Ñ¤ÎÆ°²è¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃÀ¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤ÇÂÄ¤Á¤Ê¤¤ÃË¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¥É¥¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤ÈÂç¿Í¤Î¿§µ¤¡×¡Ö¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤¹¤ë¤ï¡×¡ÖÇË²õÎÏ¤¨¤°¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡°ì¥ÎÀ¥¤Ï2022Ç¯10·î¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2023¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)¤ÇÆÉ¼ÔÆÃÊÌ¾Þ¡¢¡Ö½µ¥×¥ì¥°¥é¥¸¥ã¥Ñ¡ªAWARD 2025¡×(½¸±Ñ¼Ò)¤Ç¤ÏºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£