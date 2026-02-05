「複数のクラブが関心を示している」日本代表経験のある30歳FWが約４年半ぶりにJ復帰か。ドイツ大手紙が報道「Jリーグの移籍市場はまだ開かれている」
ドイツ２部マクデブルクのFWオナイウ阿道に現地メディアが言及した。
森保一監督が率いる日本代表に招集された経験もあるオナイウは、21年の夏に横浜F・マリノスからトゥールーズへ完全移籍して欧州でのキャリアをスタート。23年８月からはオセールでプレーしており、23-24シーズンには仏２部で15ゴールをマークした。
その後リーグ・アンでも戦い、昨夏にマクデブルクに加入。しかし新天地では思うような活躍ができておらず、ここまの出場はわずか４試合。昨年10月５日のエルフェスブルク戦を最後にリーグ戦でベンチ外が続いている。
ドイツ大手紙『Bild』によると、そんな30歳FWにＪリーグ復帰の可能性があるという。記事では「まだ地位を確立できていない」とマクデブルクでの現状を伝えつつ、次のように報じた。
「オナイウの日本移籍が噂されている。Jリーグの移籍市場はまだ開かれていて、このストライカーには複数のクラブが関心を示しているようだ」
果たしてオナイウは約４年半ぶりに日本に帰ってくるのか。今後の動向に注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
