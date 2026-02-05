「複数のクラブが関心を示している」日本代表経験のある30歳FWが約４年半ぶりにJ復帰か。ドイツ大手紙が報道「Jリーグの移籍市場はまだ開かれている」

「複数のクラブが関心を示している」日本代表経験のある30歳FWが約４年半ぶりにJ復帰か。ドイツ大手紙が報道「Jリーグの移籍市場はまだ開かれている」