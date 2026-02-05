松本潤、「ライブリハが本格的に始まる前に」海外へ“弾丸旅行” 素顔あふれるプライベートショットにファン歓喜「素敵な写真ありがとう」「パリと潤君似合う」
5人組グループ・嵐の松本潤（42）が5日までに、「#久々のインスタ投稿になりました」と自身のインスタグラムを更新。パリとロンドンへ“弾丸旅行”したことを明かし、思い出の数々を写真でシェアした。
【写真多数】「素敵な写真」カジュアルスタイルでパリを散歩する松本潤
松本は「昨年の9月から続いていた撮影が終わり、嵐のライブリハが本格的に始まる前に時間を作って、パリとロンドンに弾丸で行ってきた」と報告。「旅の1番の目的」は「どうしても観たかったリヒター展」だといい、「本物のベティを観たくて。。実物のベティはすごく綺麗でした」と感激した様子をつづった。
「そして半世紀以上の時間、作品と向き合い続けてきたリヒターと凄まじいスケールで描かれた作品たち。リヒターが戦い続けてきた膨大な記録に圧倒され、愛を感じる素晴らしい体験でした」と感想を語り、「自分もまだまだチャレンジしていかなければ。勇気をもらいました」と良い刺激を受けたようだった。
また、続く投稿では「パリ散歩（1）」とパリを観光する様子を公開。ニット帽をかぶったカジュアルスタイルの松本は、「ベタな所もなるべく歩いてのんびり。石上純也さんの作品も見てきましたー！タレルの作品もやはり素敵でした！ #パリでぶらり #ここでオリンピックをやってたとは」とパリを大満喫した様子を披露している。
プライベート感あふれるこの投稿にファンからは、「素敵な写真ありがとう」「パリと潤君似合う」「潤くんが楽しんだ時間を、お裾分けしてくれて嬉しいです」「さり気ない服装も様になる、ほんとかっこいいです」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真多数】「素敵な写真」カジュアルスタイルでパリを散歩する松本潤
松本は「昨年の9月から続いていた撮影が終わり、嵐のライブリハが本格的に始まる前に時間を作って、パリとロンドンに弾丸で行ってきた」と報告。「旅の1番の目的」は「どうしても観たかったリヒター展」だといい、「本物のベティを観たくて。。実物のベティはすごく綺麗でした」と感激した様子をつづった。
また、続く投稿では「パリ散歩（1）」とパリを観光する様子を公開。ニット帽をかぶったカジュアルスタイルの松本は、「ベタな所もなるべく歩いてのんびり。石上純也さんの作品も見てきましたー！タレルの作品もやはり素敵でした！ #パリでぶらり #ここでオリンピックをやってたとは」とパリを大満喫した様子を披露している。
プライベート感あふれるこの投稿にファンからは、「素敵な写真ありがとう」「パリと潤君似合う」「潤くんが楽しんだ時間を、お裾分けしてくれて嬉しいです」「さり気ない服装も様になる、ほんとかっこいいです」など、さまざまな反響が寄せられている。