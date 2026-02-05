Ｊリーグのシーズン移行に伴い、２〜６月に開催される特別大会「明治安田Ｊ１百年構想リーグ」は６日、開幕する。

アジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）の出場権をかけて激しい戦いが期待される一方、大会後には米国などで開催されるワールドカップ（Ｗ杯）が控えており、Ｗ杯の日本代表入りに向けたアピールの場にもなる。

ブラジル戦金星「やっぱりこれ」

今季のチーム初ゴールを奪うのは誰か。そう問われた町田のＦＷ相馬は迷わず、「俺」と言った。キャンプ中の実戦でも得点を重ねた。「当たり前にゴールを増やしたい」と、開幕から全開で２大会連続のＷ杯出場を狙う。

前回Ｗ杯後、ポルトガルに渡った。海外挑戦は約１年半で幕を閉じたが、「（今は）海外でプレーしていなくても、かなり進化している」。鋭い突破に加えてゴール前での迫力は増し、昨季Ｊ１は３４試合で９ゴールを挙げ、リーグ２位の１０アシストと力を示した。

これまで断続的に代表に入り、歴史的勝利を飾った昨秋のブラジル戦もピッチに立った。ハイレベルな舞台を肌で感じ、「やっぱりこれだな」と日の丸への思いを深めた。「Ｗ杯で活躍する選手にならないと意味がない」。いつもの淡々とした口調だが、まとう雰囲気はいつにも増してぎらついている。（林田晴樹）