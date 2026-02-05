演歌歌手の藤あや子（64）が4日、ブログを更新。高級食材を使った2人分の“おうちごはん”を披露し、注目を集めている。

【映像】24歳年下夫との乾杯ショットや高級食材を使った“おうちごはん”

2017年4月9日に再婚したことを発表した藤。お相手の男性は24歳年下で、これまでもSNSで「いい夫婦の日」とつづったグラスを合わせる乾杯ショットや、「ご主人様も元気モリモリです！」「豪華！！」と反響が寄せられた2人分の手料理が並ぶ食卓などを公開。また、「渋ーい！大人の日本女性を感じます！」「ステキです！妖艶さがあふれてますね！」と絶賛の声が寄せられた収録現場での着物姿や、「ネットでポチッた」と明かした自宅の玄関で撮影した私服ショットも話題を呼んでいた。

高級食材を使った“おうちごはん”披露

4日に更新したブログでは、「おうちごはん。キンキの煮付け、かぼちゃ黒豆煮、恵方巻き、野菜スープ。北海道産巨大キンキ。めっちゃ脂が乗ってる〜」と紹介し、高級魚のキンキを使った手料理が並ぶ2人分の食卓を披露。

ファンからは、「随分と美味しそうですね！」「食べごたえありますね！」「実食したいなぁ」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）