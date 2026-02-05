青春パンクバンド「ガガガSP」のボーカル、コザック前田が5日、インスタグラムを更新。昨年2月に亡くなったメンバー桑原康伸さんの命日を迎え、追悼した。

前田は「ダンナが亡くなってちょうど1年になった」と、“だんな”の愛称で親しまれた桑原さんの命日を報告。「この1年長かったのか短かったのか‥なんかまだスゥっと『お疲れッス！』って出てくるんじゃ無いかなと思ってる」と率直な思いをつづり、「19歳の時から知ってる桑原康伸さんがこの世に居ないのは本当に寂しい」と吐露した。

「2001年の冬にガガガspに入ってくれてからも喧嘩らしい喧嘩などした事なかった。人の文句は言わないけど、自分の信念も曲げない男だったね」としのび、「イトキンさんから松原裕、イノマーさん、後藤雪絵、そして自分のメンバーをこんなに早く失うとは思っても見なかったよ」と早逝した音楽仲間に思いをはせた。

それと同時に、「今日はダンナのくだらん話してちょっくら歌ってくるわ。向こうから見といてな」と桑原さんに呼びかけるようにつづった。

桑原さんは昨年2月5日未明に心不全のため、44歳で亡くなった。