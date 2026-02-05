【「amiibo クリボー」「amiibo ジェイミー」 】 セール中

amiibo クリボー (スーパーマリオシリーズ) 【Amazon.co.jp限定特典】オリジナルステッカー 同梱

Amazonにて、任天堂から発売中の「amiibo」の対象製品が割引価格で販売されている。

「amiibo」は、Nintendo Switch 2 /Nintendo Switchにタッチしてゲームとつながるキャラクターフィギュア。amiiboをゲーム機にタッチして連動させると、キャラクターとしてゲームに登場したり、特別なアイテムがもらえたりする。

今回は、「amiibo クリボー (スーパーマリオシリーズ) 【Amazon.co.jp限定特典】オリジナルステッカー 同梱」と「amiibo ジェイミー【ストリートファイター6】 (ストリートファイターシリーズ)」がお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

amiibo ジェイミー【ストリートファイター6】 (ストリートファイターシリーズ)

ゲーム内でamiiboを使用すると対象キャラクターの衣装やカラー、操作タイプ、ボタン設定等が保存できる。また、各キャラクターの「端末壁紙」や「フォトフレーム」、「BGM」等のアイテムも入手可能だ。

(C)Nintendo

(C)CAPCOM