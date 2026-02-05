米俳優のニコラス・ケイジの妻で女優の芝田璃子が４日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）で日本のバラエティー番組初出演を飾った。

今回のテーマは「笑いあり涙あり！年の差婚のリアル」。

司会の上田晋也に「年の差と言うよりももっとすごくて…。旦那さん、どなたでしたっけ？」と聞かれると「ニコラス・ケイジさんです」と答え、共演者を絶叫させた芝田。

「何歳差なの？」と聞かれると「３１ですね。私が２６の時に結婚して、彼は５７歳でした」とニッコリ。

出会いについて聞かれると「映画の撮影で滋賀にいらっしゃって。その撮影に私も入ってたんで、たまたま『ご飯に行かない？』って通訳さんを介して声をかけてくださった」と回顧。

「私も全然、英語が話せなかったんで、とりあえずＹＥＳ、ＯＫ、ＮＯで乗り切りました」と続けると「割と最初の段階で『結婚を前提としたお付き合いができる方を探したい』みたいなことを言ってらっしゃって。３回目か４回目のデートの時かな」と回顧。

上田に「じゃあ、５、６回目のデートでプロポーズ？」と聞かれると「軽くプロポーズみたいな感じで『アメリカで一緒に生活をしてみましょう』みたいな感じで」と答えた芝田。

共演のファーストサマーウイカに「ニコラスさんは初婚ですか？」と聞かれると「私が５番目です。５回目（の結婚）」と即答。

上田に「ご両親の反応は？」と聞かれると「まだ、彼は親と会ったことがないんですよ。電話で（親に）『今度、結婚するわ』って言って『誰と？』って聞かれて『ニコラス・ケイジ』って（答えた）」と返答。上田らが「信じないよな、そんなの」と言うと「そうしたら、笑いながら『頑張ってこいよ』って言われました」と笑顔で答えていた。