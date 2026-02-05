女性お笑いコンビ「スパイク」の松浦志穗が、デリカシーのない同期の男性芸人への怒りを爆発させた。楽屋で突然大声を出し、忙しいアピールをしてくるというマッチョ男性芸人。インスタグラムでの彼のつぶやきに、松浦は「勝手にしろよもう！」とブチギレ……！？

【TVer】「駆け出しの頃本当に好きになっちゃうんですよ男性芸人を」恋多き女・スパイク松浦が自身の恋愛事業を赤裸々告白！カーネーション吉田、紅しょうが稲田らとの合コンエピソードも…！

関西女子たちの「○○な男は必ず○○する」という持論が発表される中、「体を鍛えている男はデリカシーがない。俺が最強だと思っているから周りが見えてない」と切り出した松浦。彼女が言う体を鍛えている男とは、NSCの同期でアマチュアレスリングの日本代表選手だったこともあるネルソンズ青山フォール勝ちのこと。「もうホントにデリカシーがなくて、みんなでいる大楽屋なのに、一番大きな声で『あ～明日４時起き汐留です』とか言ったりする」と嘆いた。

そんな青山は別のある時も楽屋にバーッと来て、大声で「『有吉の壁』終わりでちょっと寝に来ました」とか、誰も聞いてないのに言ったそうで、濱家が「それは忙しいアピール？」と尋ねると、松浦は「そうそうそう。デリカシーない」と切り捨てた。

青山のデリカシーのなさは、芸人何組かで山形に営業に行った時にも発揮された。移動のバスから外の景色を見ていたメンバーが「山きれいだね。あれ、蔵王かな」と言ったため、松浦が「そうかも。でも場所的にこっちが蔵王かも」と応えたところ、青山が急に「昨日『座王』の収録行ってきて」と千原ジュニアのバラエティ番組の話を入れ込んできたのだとか。

松浦いわく、「青山はインスタグラムのストーリーズでもうるさい」とのことで、ネルソンズの単独ライブが終わった日、青山は「すいません。こっから１週間は酒に集中させてください」とつぶやいていたという。「勝手にしてよもう！つぶやかなきゃいけない？それ」と松浦の怒りは収まらなかった。

【TVer】Ａマッソ加納は、結婚した途端、嫁のエピソードを語り出す芸人に怒り！さらにモテない男性芸人の彼女話にも牙を向け……！？

なお、このスパイク松浦が語ったネルソンズ青山の余談は、２月４日に放送されたバラエティ番組「これ余談なんですけど・・・」で明かされた。