国際政治学者・三浦瑠麗氏（45）が4日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。昨年大みそかの「NHK紅白歌合戦」で思わず声を上げてしまったアーティストを明かした。

この日は「長いお付き合い」だという脳科学者・茂木健一郎氏とともに出演。そんな中、三浦氏は「紅白見ていてどう思った？」と質問。茂木氏は「瑠麗さんは見ないでしょ？」と応じると、三浦氏は「うちは娘が紅白好きだから全部見たのよ」と告白した。

茂木氏が「俺はこうやって仕事しながら横で聞いていたけど」と話すと、「もうめちゃくちゃ真面目に見させられて」と三浦氏。「うちは矢沢永吉さんの2曲目に“やったー！”ってやっていたから」と明かした。

「だってさ、せっかく紅白出てさ、別スタジオなのによくわからないバーでしっとりと歌い上げるとかいらなくない？と思って。したら出てきたから“やったー！”っ」と主張。「でもその時に、キング・カズ（三浦知良）がコメントを求められて、もちろん永ちゃんが出てきたらみんなうれしいし、彼もうれしいのよ。でもなんか思ったほどじゃなかったのか、なんかすごく礼儀正しい、ポライトな回答をしていて」と苦笑した。