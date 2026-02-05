ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」で一躍人気を集めた「おひなさま」ことタレントの長浜広奈（17）が4日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2・17）に出演。理想の結婚相手について語った。

モデルでプロ雀士の岡田紗佳が「どういう人と結婚したい？」と聞くと、長浜は「こういう話大好きです！」と興奮。「優しくて面白い。だる絡みしちゃうので、“なんだよ”とか言わない人がいいです。あと子供とか動物が大好きな人」と明かし、「お金持ちな人がいいです！これは絶対」と続けた。

岡田が「年収いくらくらいがいい？」と聞くと、長浜は「え〜、いいんですか？」と遠慮しながらも「2000万円ぐらい」とぶっちゃけ。さらに、「自分が稼げちゃいそうだから同じくらいの人がいいかな。（自分は）もっと稼いでるんじゃないですかね？」と笑顔で話した。

フリーアナウンサーの森香澄は「聞いたら何でも言います。この子」と長浜の口に手を添え、「結婚するだろう時に2000万くらい稼いでいるという目標」と長浜をフォローした。