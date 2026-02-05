過干渉な親を持つと、いつまでたっても自立できないことも……。今回は、そんな毒親から逃げ切った妹がいる人のエピソードをご紹介します。

ママって本当に私のこと好きだよね！

「うちは母子家庭。父がいない分、母は私たち姉妹に依存していて。就職しても一人暮らしを許してもらえません。彼氏ができたら『そんな男、別れなさい』と頭ごなしに反対されるし。母に対する反発心はあったけど、一人で育ててもらった恩もあるし……と受け入れている状況でした。

そんな中、妹は母の許可なく転勤のある職場に就職。他県へと配属が決まったといい、引っ越しの準備を始めました。母は泣くわ怒るわで大変だったけど、妹は完全スルー。引っ越しの日、母は妹に『最低な娘』『母親を見捨てるなんて』と恨み言ばかり言っていました。

そんな母に、妹は笑顔で『ママって本当に私のこと好きだよね！』『そこまで愛してくれてありがとう！』と言って家を出て行きました。それが本心でないのはあきらかだけど、あの母を華麗にかわしていてすごいな……って感心してしまいました。

母は妹の会社に辞めさせるよう電話までしましたが、妹は嘘の会社を教えていたことが発覚。引っ越し先の住所も違う場所でした。そこまでするとは……。連絡先もブロックされ、妹が今どこにいるかはわかりません。

家を出て行く日、『お姉ちゃんも自分の人生を生きなよ』と妹に言われたことが忘れられません。母はきっと毒親なのでしょう。そんな母を容赦なく切り捨てた妹が眩しかったです……」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年12月）

▽ 妹さんは最初から親と縁を切る覚悟だったのでしょうね……。そうまでしないと逃げられなかったのでしょう。育ててもらった恩はあるけれど、親が子どもの人生を邪魔していい理由にはなりません……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。