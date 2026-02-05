県内は4日から気温が上がり、各地で雪どけが進んでいます。



秋田市では4日から一斉除雪が行われていて、市民が住宅地に残された雪を寄せる作業に追われています。



進藤拓実記者

「秋田市泉の住宅地です。この先、道路のすぐ左側に大きな山が作られていまして、対向車とすれ違うことができなくなっています」「車も人も譲り合いながら通行しているような状況です」



秋田市は原則として、道路の積雪が10センチ以上になると一斉除雪を始めます。





4日は気温が上がって雨が降り、路面状況の悪化が予想されたため、午前9時から夜通し作業が行われました。進藤記者「こちらの道路は、夜中に除雪作業が行われたそうなんですが、車道はきれいになっています。ただ、朝になってかたまった雪が家の前などに残されていて、住民の人たちがよける作業に追われています」秋田市の住宅地では寄せられた雪で道幅が狭くなっているところや家の出入り口がふさがれているところがあり、住民が雪寄せに追われています。住民「朝起きて玄関口や窓口や入り口にいっぱいあれば、いやー、また寄せなきゃいけないのかな、こういう気持ちになるわけよ」午前10時時点の積雪は、北秋田市の阿仁合で135センチ、鷹巣で119センチ、仙北市の角館で117センチなどとなっています。気温の上昇で積雪は減りつつありますが、各地で依然として平年を大きく上回っています。県内は6日にかけて冬型の気圧配置がゆるみ、さらに雪どけが進む見込みです。屋根の雪下ろしなどの除雪作業を行う際は、ヘルメットや命綱を着用して、複数人で行うようにしてください。また、屋根からの落雪やなだれ、車の運転にも注意が必要です。