王者サンダーに大打撃…エースのSGAが腹部負傷のためオールスターブレイク後まで欠場

2月5日（現地時間4日、日付は以下同）。オクラホマシティ・サンダーは、シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（以降SGA）が腹部の筋肉を傷めたため、オールスターブレイク後に再検査をすると発表した。

これにより、昨シーズンのMVPは少なくとも5日のサンアントニオ・スパーズ戦から13日のミルウォーキー・バックス戦までの5試合、「ワールド・チーム」として選ばれていた16日の「NBAオールスターゲーム2026」も欠場となる。

ディフェンディング・チャンピオンとして迎えた今シーズン。SGAはここまで51試合のうち49試合へ出場し、リーグ2位の平均31.8得点に4.4リバウンド6.4アシスト1.3スティールをマーク。

フィールドゴール成功率55.4パーセント、3ポイントシュート成功率39.0パーセント（平均1.8本成功）、フリースロー成功率89.2パーセントを誇るエースは、34試合で30得点超えを記録。レギュラーシーズンにおける連続20得点超え試合数で歴代2位の121試合まで伸ばしていた。

王者サンダーは、4日を終えてウェスタン・カンファレンスならびにリーグトップの40勝11敗。だがトップスコアラーが最短でも21日のブルックリン・ネッツ戦まで出場できないため、タフな戦いを強いられることになりそうだ。

【動画】オールスターの先発枠に選ばれたSGAの好プレー集





