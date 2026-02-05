「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の５日午前１１時現在で、ＮＥＣ<6701.T>が「買い予想数上昇」で１位となっている。



同社は１月２９日に２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比４．３％増の２兆４２２３億１７００万円、最終利益は同９８．８％増の１４２２億７８００万円となった。大幅な増益で着地したものの、翌３０日以降、同社株は下値を探る動きとなっている。米ＡＩスタートアップのアンソロピックが法務関連での新たなツールを発表したことを受けて、ソフトウェア関連企業のサービスがＡＩに代替されるとの懸念が国内外の市場で急拡大し、ＩＴサービスを展開するＮＥＣは２月４日に１１％安と急落している。ソフトウェア関連以外に通信インフラや防衛・宇宙関連にも展開する同社の株価は２５日移動平均線との下方カイ離率が２０％を超えるなど、テクニカル的に「売られ過ぎ」のゾーンにあり、自律反発的な動きを期待する投資家の存在が買い予想数の増加につながったとみられている。



出所：MINKABU PRESS