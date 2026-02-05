ジーエス・ユアサ コーポレーション<6674.T>＝続急伸で直近戻り高値更新。一時２４７円高の４０８９円まで上値を伸ばし、直近戻り高値である１月１６日の４０５３円を払拭した。商いも前日から急増傾向にあり、５日・２５日移動平均線のゴールデンクロス示現も目前と動兆著しい。同社は車載用や産業用蓄電池の大手で成長カテゴリーであるリチウムイオン電池にも力を注いでいる。４日に２６年３月期業績予想の修正を発表、最終利益は従来予想の３３０億円から３６０億円（前期比１８．４％増）に増額した。リチウムイオン電池は世界的に見直しムードが高まっているハイブリッド車向けで需要を開拓し、値上げ効果も寄与して収益押し上げに寄与している。鉛電池では世界屈指の実力を持つが、ＰＥＲは１１倍台で時価は依然として割安感が漂う。



東洋埠頭<9351.T>＝上げ足強め３日続伸。倉庫業や港湾運送業など埠頭会社の最大手で国内総合物流を主力に、国際物流も手掛ける。足もとの業績は輸入青果物や石油化学品、アジア向け輸出貨物などの取り扱いが増勢で、会社側の想定以上に好調な推移をみせている。４日取引終了後、２６年３月期の収益見通しと配当計画の上方修正を発表した。営業利益は従来予想の１３億円から１４億円（前期比２１％増）に増額。また、年間配当は従来計画の６０円から７０円（前期実績は６０円）に修正し、２期連続の増配となる。これを手掛かり材料に投資資金が集中しているが、前日終値換算でＰＢＲが０．４４倍、配当利回りが３．８３％と高く、水準訂正妙味が強く意識されている。



コロプラ<3668.T>＝大幅反発。スマートフォンゲームの開発・運営を主力展開する。「ドラゴンクエストウォーク」などが好調で収益に貢献している。４日取引終了後、２６年９月期第１四半期（１０～１２月）の決算を発表したが、経常利益は前年同期比８．６倍の４億８４００万円と急拡大しており、これが投資資金の攻勢を誘っている。同社は通期予想を開示していないが、中期目標として売上高１０００億円（前期実績２５９億３３００万円）、営業利益５００億円（同１０億２００万円）を掲げている。



