三戸舜介がエールディビジの月間ベスト11に選出! 1月は4ゴール1アシストの大活躍
オランダ・エールディビジの1月度の月間ベストイレブンが4日に発表され、スパルタ・ロッテルダムのMF三戸舜介が選ばれた。
三戸は2024年1月にアルビレックス新潟からスパルタへ完全移籍。今季はここまで公式戦14試合に出場し、7ゴール5アシストを記録している。1月はリーグ戦4試合で4ゴール1アシスト。この活躍により、3-4-3の左ウイングバックとして月間ベストイレブンに選出された。
チームもウィンターブレイクを挟んで5連勝と好調を維持。UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)出場圏内の3位と3ポイント差の5位につけている。
三戸は2024年1月にアルビレックス新潟からスパルタへ完全移籍。今季はここまで公式戦14試合に出場し、7ゴール5アシストを記録している。1月はリーグ戦4試合で4ゴール1アシスト。この活躍により、3-4-3の左ウイングバックとして月間ベストイレブンに選出された。
チームもウィンターブレイクを挟んで5連勝と好調を維持。UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)出場圏内の3位と3ポイント差の5位につけている。
Het Team van de Maand januari is bekend Wie is jouw favoriete speler uit dit team?— VriendenLoterij Eredivisie (@eredivisie) February 4, 2026
Spaar tot en met dinsdag 24 maart 2026 bij PLUS unieke voetbalplaatjes. Bij elke €10 aan boodschappen en bij geselecteerde actieproducten ontvang je één stickerpack. pic.twitter.com/N5yBB7BAGM