　オランダ・エールディビジの1月度の月間ベストイレブンが4日に発表され、スパルタ・ロッテルダムのMF三戸舜介が選ばれた。

　三戸は2024年1月にアルビレックス新潟からスパルタへ完全移籍。今季はここまで公式戦14試合に出場し、7ゴール5アシストを記録している。1月はリーグ戦4試合で4ゴール1アシスト。この活躍により、3-4-3の左ウイングバックとして月間ベストイレブンに選出された。

　チームもウィンターブレイクを挟んで5連勝と好調を維持。UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)出場圏内の3位と3ポイント差の5位につけている。