BLACKPINK（ブラックピンク）のLISA（リサ）が、Instagramを更新。長野の雪景色の中で撮影したビキニ姿のオフショットを公開した。

■BLACKPINKリサ、白馬でノンアルサワーを味わう

リサはロングヘアを下ろしてモコモコ帽子を被り、上下スノーウェアを着ているが、その中に着ているのは黒いビキニ。ジャケットの前を開いて大胆に肩やウエストを露出し、抜群のプロポーションを発揮している。幻想的な雪景色が広がる中、物憂げな視線をカメラに向けたり、活発にウインクをしたりと、様々な表情で魅了した。

キャプションには「雪が降っていましたが、@airbnbのおかげで快適に過ごせました」と記している。リサが訪れたのは長野・白馬にある高級ゲストハウスで、写真9枚目では村上隆のアートがあしらわれたスウェットを纏い、暖炉の前でポーズ。11枚目では広々としたゲストハウスの中でにっこりとピースし、12枚目では机の下に潜り、ノンアルコールのレモンサワーを味わう無邪気な姿を披露した。

SNSでは「一切寒さを感じさせないこの表情はプロ」「セクシーすぎるよ」「リサちゃん日本でエアビー借りてたんだびっくり」「長野行ってたの！」「ノンアルレモンサワー飲んでる…同じの飲みたい」「近くにいたの!?」「日本で豪雪地帯を楽しんでいたのね」と反響を呼んでいる。

■BLACKPINKワールドツアー完遂をリサが感謝、モンチッチのぬいぐるみも！

7ヵ月にわたったワールドツアーを、1月に完走したBLACKPINK。リサはInstagramで感謝の言葉を綴り、アフターパーティの写真と共に大好きなモンチッチのぬいぐるみの写真も添えている。