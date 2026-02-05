5日前引けの日経平均株価は続落。前日比395.01円（-0.73％）安の5万3898.35円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1244、値下がりは310、変わらずは37と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は320.89円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が215.8円、東エレク <8035>が87.24円、ダイキン <6367>が44.96円、フジクラ <5803>が31.59円と並んだ。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を138.78円押し上げ。次いで中外薬 <4519>が61.17円、アステラス <4503>が37.52円、ＫＤＤＩ <9433>が24.47円、塩野義 <4507>が10.53円と続いた。



業種別では33業種中20業種が値上がり。1位は医薬品で、以下、小売、空運、陸運が続いた。値下がり上位には非鉄金属、機械、精密機器が並んだ。



