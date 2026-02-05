　5日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比0.5％増の3071億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同6.6％増の1898億円だった。

　個別ではグローバルＸ　Ｓ＆Ｐ５００　配当貴族 <2095> 、上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ <1308> 、グローバルＸ　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 <2236> 、ＮＥＸＴ　ＮＯＴＥＳ日本株配当貴族 <2065> 、ＮＥＸＴ　食品 <1617> など62銘柄が新高値。防衛・航空宇宙　欧州株（ネットリターン） <498A> 、ＴＯＰＩＸベア上場投信 <1569> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００ダブル <1466> 、ＴＯＰＩＸベア２倍上場投信 <1356> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ　ＴＯＰＩＸダブルインバース <1368> など11銘柄が新安値をつけた。

　そのほか目立った値動きではｉＦｒｅｅＥＴＦ　ＮＡＳＤＡＱ１００　ダブルインバース <2870> が3.65％高と大幅な上昇。

　一方、ＮＥＸＴ　韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は10.08％安、グローバルＸ　ウラニウムビジネス　ＥＴＦ <224A> は6.54％安、グローバルＸ　防衛テック　ＥＴＦ <466A> は4.69％安、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> は4.60％安、ＮＥＸＴ　ＮＯＴＥＳ　金先物　ダブル・ブル　ＥＴＮ <2036> は4.38％安と大幅に下落した。

　日経平均株価が395円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ　日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1311億6900万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金1263億7100万円をやや上回った。

　その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ　日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が125億2000万円、ＮＥＸＴ　日経２２５連動型 <1321> が118億800万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が99億500万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が75億8200万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が66億4800万円の売買代金となった。

株探ニュース