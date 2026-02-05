5日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比0.5％増の3071億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同6.6％増の1898億円だった。



個別ではグローバルＸ Ｓ＆Ｐ５００ 配当貴族 <2095> 、上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ <1308> 、グローバルＸ Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 <2236> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ日本株配当貴族 <2065> 、ＮＥＸＴ 食品 <1617> など62銘柄が新高値。防衛・航空宇宙 欧州株（ネットリターン） <498A> 、ＴＯＰＩＸベア上場投信 <1569> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ダブル <1466> 、ＴＯＰＩＸベア２倍上場投信 <1356> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸダブルインバース <1368> など11銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> が3.65％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は10.08％安、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> は6.54％安、グローバルＸ 防衛テック ＥＴＦ <466A> は4.69％安、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> は4.60％安、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> は4.38％安と大幅に下落した。



日経平均株価が395円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1311億6900万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金1263億7100万円をやや上回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が125億2000万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が118億800万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が99億500万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が75億8200万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が66億4800万円の売買代金となった。



