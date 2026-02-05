5日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数378、値下がり銘柄数180と、値上がりが優勢だった。



個別ではククレブ・アドバイザーズ<276A>、イーディーピー<7794>が一時ストップ高と値を飛ばした。アールプランナー<2983>、ＬＡホールディングス<2986>、ユニフォームネクスト<3566>、エクサウィザーズ<4259>、Ｋｕｄａｎ<4425>など14銘柄は昨年来高値を更新。窪田製薬ホールディングス<4596>、ＡＢＥＪＡ<5574>、グロービング<277A>、ＡｌｂａＬｉｎｋ<5537>、ｙｕｔｏｒｉ<5892>は値上がり率上位に買われた。



一方、コージンバイオ<177A>、ウェルネス・コミュニケーションズ<366A>、スタメン<4019>、インターファクトリー<4057>、ＧＭＯ ＴＥＣＨホールディングス<415A>など14銘柄が昨年来安値を更新。キューブ<7112>、ＨＥＮＮＧＥ<4475>、マイクロ波化学<9227>、アストロスケールホールディングス<186A>、ビジュアル・プロセッシング・ジャパン<334A>は値下がり率上位に売られた。



