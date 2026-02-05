ETF売買代金ランキング＝5日前引け
5日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 131169 11.0 49150
２. <1542> 純銀信託 29226 -4.7 45440
３. <1540> 純金信託 25027 -25.4 24180
４. <1357> 日経Ｄインバ 12520 -15.9 5000
５. <1321> 野村日経平均 11808 -4.5 56050
６. <1458> 楽天Ｗブル 9905 25.2 58320
７. <1579> 日経ブル２ 7582 26.1 529.0
８. <1360> 日経ベア２ 6648 19.7 123.0
９. <1328> 野村金連動 5177 35.5 18370
10. <1568> ＴＰＸブル 4703 66.3 816.3
11. <314A> ｉＳゴールド 4354 -25.2 367.3
12. <1326> ＳＰＤＲ 4132 19.0 71220
13. <2036> 金先物Ｗブル 4027 -33.2 230500
14. <1329> ｉＳ日経 2881 -34.4 5617
15. <1306> 野村東証指数 2656 13.3 3835
16. <1398> ＳＭＤリート 2357 17.1 2072.0
17. <200A> 野村日半導 1954 -4.4 2958
18. <1541> 純プラ信託 1926 -40.8 10920
19. <1475> ｉＳＴＰＸ 1578 285.8 377.7
20. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1445 72.0 75280
21. <2644> ＧＸ半導日株 1389 -50.5 3056
22. <2244> ＧＸＵテック 1378 104.1 2975
23. <1489> 日経高配５０ 1332 -36.3 3159
24. <1320> ｉＦ日経年１ 1253 -48.5 55850
25. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1232 -42.3 2183.0
26. <1459> 楽天Ｗベア 1171 -15.3 201
27. <1615> 野村東証銀行 1146 4.8 623.5
28. <1330> 上場日経平均 941 -25.7 56120
29. <1348> ＭＸトピクス 906 561.3 3785
30. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 871 67.5 56780
31. <1655> ｉＳ米国株 867 94.0 780.8
32. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 814 237.8 1066
33. <1673> ＷＴ銀 808 -22.9 11925
34. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 801 80.0 2147
35. <1346> ＭＸ２２５ 689 -23.4 55750
36. <1367> ｉＦＴＰＷブ 676 44.8 62920
37. <1358> 上場日経２倍 609 8.2 93200
38. <346A> 野村米半導 599 1397.5 3459
39. <1671> ＷＴＩ原油 598 18.9 3325
40. <1308> 上場東証指数 541 -18.8 3792
41. <1599> ｉＦ４百 503 192.4 33430
42. <1545> 野村ナスＨ無 454 -7.3 39550
43. <2243> ＧＸ半導体 441 43.2 2867
44. <1577> 野村高配７０ 437 207.7 54340
45. <2865> ＧＸＮカバコ 396 44.5 1220
46. <213A> 上場半導体株 393 153.5 272.3
47. <1356> ＴＰＸベア２ 357 95.1 147.2
48. <2038> 原油先Ｗブル 338 21.1 1631
49. <2559> ＭＸ全世界株 335 -28.3 26730
50. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 327 68.6 125
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
