　5日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　131169　　　11.0　　　 49150
２. <1542> 純銀信託　　　　 29226　　　-4.7　　　 45440
３. <1540> 純金信託　　　　 25027　　 -25.4　　　 24180
４. <1357> 日経Ｄインバ　　 12520　　 -15.9　　　　5000
５. <1321> 野村日経平均　　 11808　　　-4.5　　　 56050
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　　9905　　　25.2　　　 58320
７. <1579> 日経ブル２　　　　7582　　　26.1　　　 529.0
８. <1360> 日経ベア２　　　　6648　　　19.7　　　 123.0
９. <1328> 野村金連動　　　　5177　　　35.5　　　 18370
10. <1568> ＴＰＸブル　　　　4703　　　66.3　　　 816.3
11. <314A> ｉＳゴールド　　　4354　　 -25.2　　　 367.3
12. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　4132　　　19.0　　　 71220
13. <2036> 金先物Ｗブル　　　4027　　 -33.2　　　230500
14. <1329> ｉＳ日経　　　　　2881　　 -34.4　　　　5617
15. <1306> 野村東証指数　　　2656　　　13.3　　　　3835
16. <1398> ＳＭＤリート　　　2357　　　17.1　　　2072.0
17. <200A> 野村日半導　　　　1954　　　-4.4　　　　2958
18. <1541> 純プラ信託　　　　1926　　 -40.8　　　 10920
19. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1578　　 285.8　　　 377.7
20. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1445　　　72.0　　　 75280
21. <2644> ＧＸ半導日株　　　1389　　 -50.5　　　　3056
22. <2244> ＧＸＵテック　　　1378　　 104.1　　　　2975
23. <1489> 日経高配５０　　　1332　　 -36.3　　　　3159
24. <1320> ｉＦ日経年１　　　1253　　 -48.5　　　 55850
25. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1232　　 -42.3　　　2183.0
26. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1171　　 -15.3　　　　 201
27. <1615> 野村東証銀行　　　1146　　　 4.8　　　 623.5
28. <1330> 上場日経平均　　　 941　　 -25.7　　　 56120
29. <1348> ＭＸトピクス　　　 906　　 561.3　　　　3785
30. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 871　　　67.5　　　 56780
31. <1655> ｉＳ米国株　　　　 867　　　94.0　　　 780.8
32. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 814　　 237.8　　　　1066
33. <1673> ＷＴ銀　　　　　　 808　　 -22.9　　　 11925
34. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 801　　　80.0　　　　2147
35. <1346> ＭＸ２２５　　　　 689　　 -23.4　　　 55750
36. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 676　　　44.8　　　 62920
37. <1358> 上場日経２倍　　　 609　　　 8.2　　　 93200
38. <346A> 野村米半導　　　　 599　　1397.5　　　　3459
39. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 598　　　18.9　　　　3325
40. <1308> 上場東証指数　　　 541　　 -18.8　　　　3792
41. <1599> ｉＦ４百　　　　　 503　　 192.4　　　 33430
42. <1545> 野村ナスＨ無　　　 454　　　-7.3　　　 39550
43. <2243> ＧＸ半導体　　　　 441　　　43.2　　　　2867
44. <1577> 野村高配７０　　　 437　　 207.7　　　 54340
45. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 396　　　44.5　　　　1220
46. <213A> 上場半導体株　　　 393　　 153.5　　　 272.3
47. <1356> ＴＰＸベア２　　　 357　　　95.1　　　 147.2
48. <2038> 原油先Ｗブル　　　 338　　　21.1　　　　1631
49. <2559> ＭＸ全世界株　　　 335　　 -28.3　　　 26730
50. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 327　　　68.6　　　　 125
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


