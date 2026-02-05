女性に自転車わざとぶつけ抱きついたか…22歳ベトナム人の男逮捕　体複数回触り「すみません」と逃走　今年に入り同様の犯行

千葉・松戸警察署は4日、夜道を歩いていた女性に自転車をぶつけて負傷させ、体を触ったとしてベトナム国籍の男を逮捕した。調べに対し容疑を否認しているが、今年に入り同様の犯行が起きていて、余罪があるとみて捜査している。

女性にケガさせ体を複数回触った疑い

4日午前、千葉・松戸警察署でカメラが捉えたのは、カメラを見て視線を落とした男、ベトナム国籍のチャン・ゴック・トアイ容疑者（22）だ。

チャン容疑者は2025年12月、夜道を歩いていた女性に背後から自転車をわざとぶつけてケガをさせたうえ、女性に抱きつくなどして体を複数回触った疑いがもたれている。

警察によると、犯行後チャン容疑者は「すみません」と女性に一言述べ、乗ってきた自転車で逃走したという。

女性は、左足に全治1週間の軽いけがをした。

後日、女性が会社の上司に相談し、上司からの通報により事件が発覚した。

2026年に入り同様の犯行が発生

調べに対し、チャン容疑者は「そんなことはしていません」と容疑を否認している。

被害女性とチャン容疑者の間に面識はなかったという。

今年に入り同様の犯行が発生したことから、警視庁は余罪があるとみて捜査している。

（「イット！」2月4日放送より）