¡¡£Á£Ë£Â£´£¸¤¬£²£µÆü¡¢¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®£²£±Ç¯ÌÜ¤ÎÂè£±ÃÆ¤Ë¤·¤ÆÄÌ»»£¶£·£ô£è¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÌ¾»Ä¤êºù¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£¼ã¼ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÂæÆ¬¤¹¤ëÃæ¤Ç¤Ò¤È¤¤ïÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¤Î¤¬¡¢Æ±¶ÊÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²ÖÅÄÍõ°á¡Ê¤á¤¤¡á£²£°¡Ë¤À¡£¥¥å¡¼¥È¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡Öµû¤µ¤Ð¤¡×¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë°Û¿§¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡ª¡¡»ä¤Ï£Á£Ë£Â£´£¸¤Ë£±£°Ç¯¤ÏÀäÂÐ¤¤¤ë¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½¡Öºù¡×¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÉÕ¤¯¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¡¢£Á£Ë£Â£´£¸¤È¤·¤Æ£±£µÇ¯¤Ö¤ê¡£¡Öºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤¿¤Á¡×¡Ö£±£°Ç¯ºù¡×¡Öºù¤ÎÌÚ¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤Ê¤É¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¾¶Ê¡¢¿À¶Ê¤¾¤í¤¤
¡¡²ÖÅÄ¡¡ºòÇ¯¤Ï¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®£²£°¼þÇ¯¥·¥ó¥°¥ë¤ä¡Ö£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ç£Ï£Ç¤ÎÀèÇÚÊý¤È¤´°ì½ï¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·¶Ê¤Î¡ÖÌ¾»Ä¤êºù¡×¤Ï³ØÀ¸¤µ¤ó¤ÎÂ´¶È»þ´ü¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê²Î»ì¤Ç¤¹¤·¡¢Âç¿Í¤ÎÊý¤¬Ê¹¤¤¤¿¤é³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤ò»×¤¤½Ð¤¹ÀÄ½Õ¥½¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¶Ê¤Çº£¤Î»ä¤¿¤Á£Á£Ë£Â£´£¸¤Ï¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³§¤Îµ¤»ý¤Á¤ò°ì¤Ä¤Ë¤·¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½²ÖÅÄ¤µ¤ó¤Ï£Á£Ë£Â£´£¸¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿£°£µÇ¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¡ÈÆ±¤¤Ç¯¡É¤À
¡¡²ÖÅÄ¡¡£Á£Ë£Â£´£¸¤È»ä¤Î£²£°ºÐ¤Ç¤ÏÎò»Ë¤Î½Å¤ß¤ÏÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ£²£°ºÐ¤ÎÇ¯¤ÏËÜÅö¤ËÇ»¤¤¡£º£Ç¯¤ÏºòÇ¯¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë°ìÇ¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢£Á£Ë£Â£´£¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤è¤ê»ý¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¼åµ¤¤Ç¼«¿®¤Î¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤¸¤ãÂ¾¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤µ¤ó¤Ë¤¤Ã¤ÈÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢£Ï£Ç¤ÎÊý¤¿¤Á¤È¶¦±é¤·¤ÆÆÀ¤¿É½¸½ÎÏ¤ÎË¤«¤µ¤Ê¤É¤âÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¸ÄÀ¤È¤·¤Æ·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½²ÖÅÄ¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¿Í²û¤Ã¤³¤¤À³Ê¤Ç¡Ö¥³¥ß¥åÎÏ¤ª¤Ð¤±¡×¡ÖÅ·À¤ÎÄà¤ê»Õ¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë²¦Æ»¥¢¥¤¥É¥ë¡£¡È¥Þ¥¤ÊñÃú¡É¤ò»ý¤Á¡¢µû¤µ¤Ð¤¤¬¼ñÌ£¡¢ÆÃµ»¤È¤¤¤¦¸ÄÀ¤âÌ¥ÎÏ
¡¡²ÖÅÄ¡¡¤ªµû¤ò¤µ¤Ð¤¯¤Î¤ÏÆÀ°Õ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï¤ªµû¸¡Äê¡ÊÆüËÜ¤µ¤«¤Ê¸¡Äê¡Ë¤ò¼è¤Ã¤ÆÃÎ¼±¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤ªµû¤ò¤µ¤Ð¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤ÎÉô°Ì¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢£¶·î¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤¢¤¶¤È¤µ¤â¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤¡£¤Þ¤ÀÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢É½¾ð¤âÊÙ¶¯Ãæ¤Ê¤Î¤Ç¤¤¤Ä¤«¡È²¦Æ»¤¢¤¶¤È¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤Ë¡£¤¢¤È¤ÏºòÇ¯¤Ï¥Ð¥ó¥¸¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¥¹¥«¥¤¥À¥¤¥Ó¥ó¥°Ä©Àï¤âÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤Þ¤¹¡£¡È²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤óÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡¡¡½¡½£±·î¡¢¿ÀÆàÀî¡¦¾®ÅÄ¸¶¤Îµû¥Ö¥é¥ó¥É²½¡¦¾ÃÈñ³ÈÂç¶¨µÄ²ñ¤«¤é¡Ö¾®ÅÄ¸¶¤µ¤«¤ÊÆÃÊÌ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡×¤Ë¤âÇ§Äê¤µ¤ì¤¿
¡¡²ÖÅÄ¡¡ºÇ½é¤Ï¤¿¤À¤ªµû¤ò¤µ¤Ð¤±¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¸÷±É¤Ç¤¹¡£¿©¤Ù¤ë¤Î¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢Æ°²è¤äÀ¸ÇÛ¿®¤Ç¤µ¤Ð¤¤Ê¤¬¤éÄ´Íý¤ÎÊýË¡¤äµû¤ÎÀâÌÀ¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡£¡È¤ªµû¤ò¤µ¤Ð¤¯Æ°²è¤È¤¤¤¨¤Ð£Á£Ë£Â£´£¸¤Î²ÖÅÄÍõ°á¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£
¡¡¡½¡½¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï
¡¡²ÖÅÄ¡¡²¿»ö¤Ë¤âÁ´ÎÏ¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡££Á£Ë£Â£´£¸¤Ï¡È²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È°¦¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£»ä¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¤ªµû¡¢£Á£Ë£Â£´£¸¡¢¤¢¤¶¤È¤µ¤Î£³¤Ä¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡££Á£Ë£Â£´£¸¤Ë£±£°Ç¯¤ÏÀäÂÐ¤¤¤ë¡ª¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤Þ¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÎò»Ë¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤·¡¢²¿Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤â¿Í¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤·¤ÆÇ¯Æâ¤Ë¤ÏÆ´¤ì¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡¡¡ù¤Ï¤Ê¤À¡¦¤á¤¤¡¡£²£°£°£µÇ¯£¶·î£µÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡££²£´Ç¯¤Ë£±£¹´ü¸¦µæÀ¸¤È¤·¤Æ£Á£Ë£Â£´£¸¤Ë²ÃÆþ¡££²£µÇ¯¤Î£¶£µ£ô£è¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î£Ã£ï£î£æ£å£ó£ó£é£ï£î¡×¤Ç½éÁªÈ´Æþ¤ê¡£¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®£²£°¼þÇ¯¥·¥ó¥°¥ë¡Ö£Ï£è¡¡£í£ù¡¡£ð£õ£í£ð£ë£é£î¡ª¡×¤Ç¤âÁªÈ´Æþ¤ê¤·¡¢¼¡À¤Âå¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£µû¤ò¤µ¤Ð¤¯¤³¤È¤¬¼ñÌ£¡¢ÆÃµ»¤Ç¡Ö¥Ò¥é¥á¤ÎÇöÂ¤¤ê¡×¤¬ÆÀ°Õ¡£