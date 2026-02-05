完璧じゃないとダメ vs ７割できればOK、ダイエットが成功しやすいのは？
ダイエットを始めると、「やるなら完璧にやらないと」と思ってしまいがち。食事管理も運動も、ルールをきっちり決めてこそ結果が出る、と感じるものです。その一方で、無理をしすぎて途中で挫折する人も少なくありません。実際、最近は「７割くらいで続けたほうがうまくいく」という声も増えていますが、実際のところどちらが成功しやすいのでしょうか？
完璧をめざすと、短期間で結果が出やすいものの…
食事内容や運動量を細かく管理し、ルールを厳守するスタイルは、短期間で変化を感じやすいのが特徴です。数値が目に見えて動くと達成感も大きく、モチベーションが一気に高まることもあります。
「７割でOK」のアプローチは、習慣として定着しやすい
一方、毎日100点をめざさず、できたらOKというスタンスで続ける方法は、精神的な負担が少なく済みます。外食が続いた日があっても翌日で調整すればいい、運動できない日があってもまた再開すればいい、と柔軟に考えられるのが強みです。
結果が出るまでに時間はかかりやすいものの、生活の一部として定着しやすく、リバウンドしにくい傾向も。「気づいたら体型が安定していた」というケースも、このタイプに多く見られます。
ダイエットの成功を左右するのは“立て直せる仕組み”かどうか
ダイエットがうまくいくかどうかは、どれだけ頑張れるかよりも、崩れたあとに“立て直せる仕組み”かどうかが大きな分かれ道になります。完璧をめざす方法でも、崩れたときにすぐリカバリーできれば問題ありません。逆に、７割で続ける方法でも、なんとなく流されてしまえば効果は出にくくなるもの。自分にとって「最低限ここは守る」というラインを決めておくことが、どちらのスタイルでも共通して重要になります。
完璧をめざすのも、７割で続けるのも、どちらが正解というわけではありません。今の生活に無理なく組み込めて、崩れてもまた戻ってこられる方法こそが、自分に合ったダイエットの形ですし、「続かないもの」から「自然に続くもの」へと変わっていきます。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は、管理栄養士・健康運動指導士などの一般的な知見を参考に、編集部が構成しています
🌼朝しっかり食べる vs 夜を軽くする、体重が落ちやすいのはどっち？