中村江里子アナ、10年前の貴重自撮りショットが話題「変わらぬ美しさ」「懐かしい雰囲気」
【モデルプレス＝2026/02/05】フリーアナウンサーの中村江里子が2月4日、自身のInstagramを更新。2016年の写真を公開し、話題を呼んでいる。
中村は「2026年は新しい2016年」「友人の投稿で今、トレンドになっていることを知りました」とつづり、写真を複数枚投稿。「便乗して2016年の写真を探したら⋯ほとんど自分の写真がなかった」「私はデジカメで撮影をしていて、自撮りはアパルトマンのエントランスでの写真のみ」と記し、ショートボブで黒いアウターを羽織り、にっこりと笑顔の鏡越しショットを披露している。
この投稿に「オシャレ」「変わらぬ美しさ」「懐かしい雰囲気」「笑顔が素敵」などと反響が集まっている。
中村は1999年、フジテレビを退社しフリーアナウンサーに転身。2001年にフランス人実業家のシャルル・エドゥアール・バルト氏と結婚し、1男2女の母親となり、パリに在住。2025年9月より1年間、イタリア・ミラノに移住することを報告していた。（modelpress編集部）
◆中村江里子、10年前の写真公開
◆中村江里子の投稿に反響
