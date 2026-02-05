布袋寅泰、CMで共演中の“姪っ子”との2ショット公開「背が高くてスタイル抜群」「やりとり可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/02/05】ギタリストの布袋寅泰が4日、自身のInstagramを更新。CMで共演中の“姪っ子”との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】大物ミュージシャン、29歳美人女優の”姪っ子”と2ショット
布袋は1月31日、2月1日に東京・京王アリーナTOKYOにてスペシャルライブ「HOTEI 45th CELEBRATION GIGS」を開催。これを受け「HOTEIコールに紛れて『おじちゃーん！』と可愛い声が聞こえる？と思ったら、姪っ子の中条あやみさんでした！」と同公演に訪れた女優でモデルの中条あやみとの2ショットを公開。布袋はキリンビール「一番搾り 糖質ゼロ」のCMで中条の叔父役として出演しており「ロックな叔父ちゃん、カッコよかったでしょ？お忙しい中お越しくださりありがとうございました」とつづっている。
この投稿には「微笑ましい」「自慢の姪っ子ですね」「やりとり可愛い」「2人とも背が高くてスタイル抜群」「あやみちゃん銀テープゲットしててほっこり」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
