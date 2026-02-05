プラスは、つめ替え式テープのり「norino pod（ノリノポッド）」の発売10周年を記念し、レトロポップなスケルトンカラーの限定モデル「ノリノポッド＜限定＞マルチカラー」を2026年2月10日に発売します。実売価格は本体＋つめ替え用リフィルのセットで550円（税込）。

「ノリノポッド＜限定＞マルチカラー」

記事のポイント 手を汚さずすばやくノリ付けできるテープのり「ノリノポッド」が10周年を迎え、アニバーサリーの限定モデルを発売します。カラーは90年代を思わせるスケルトン×マルチカラーで、ポップな仕上がり。リフィルの交換もできるので、長く使用できます。

「ノリノポッド」は、手を汚さず手軽に使え、プリント貼りや封筒とじなどの糊付け作業に最適な、つめ替え式テープのりです。

ヘッドと連動して開閉する 「シャッターキャップ」は防塵性に優れ、筆箱や収納BOXの中でホコリや消しカスをシャットアウトします。キャップ紛失の心配がなく、側面のノブを回すだけで片手で操作でき、作業がはかどります。

テープたるみの発生を防ぐ”パワーギア”搭載し、内部のギアの回転が停止した際には、通常の約2倍強い力でギアを回転させ、テープのたるみやからまりを未然に防ぎます。

10周年記念モデルは、透明の本体ケースが内部パーツのポップなカラーリングを際立たせ、90年代のスケルトンブームを彷彿とさせるメカニカルなデザインを採用。平成を思わせるレトロなマルチカラーでトレンド感もあり、これまでの「ノリノポッド」にはない新鮮な仕上がりとなっています。

ラインナップは「Gray&Orange」「Yellow&Green」「Orange&Purple」「Blue&Yellow」「Purple&Green」の5種類。粘着性能は、さまざまな用途に対応するドット糊「しっかり貼れる」タイプです。

テープの消耗によりすぐに使えなくなることへの不安を解消し、十分に使用できるように、本体とリフィルをお得なセットとして発売されます。

プラス 「ノリノポッド＜限定＞マルチカラー」 発売日：2026年2月10日 実売価格：550円（税込）

