平野レミ「私たち親子でした」息子・和田唱との“念願”TV初共演ショット公開「言っちゃダメだと言われ続けて数十年、ようやくお許しがでましたぁ」
【モデルプレス＝2026/02/05】料理愛好家の平野レミが4日、自身のX（旧Twitter）を更新。長男でTRICERATOPS（トライセラトップス）のボーカル・和田唱とのTV初共演を報告し、話題を呼んでいる。
【写真】78歳人気料理家「感無量」ボーカリスト息子との念願親子共演ショット
平野は「なんとTV初共演。は〜い！私たち親子でした笑」と報告し、2月5日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（毎週月〜金曜13時〜）への出演を告知。「まだまだ知らない人がいるみたいね。だって唱に言っちゃダメだと言われ続けて数十年、ようやくお許しがでましたぁ笑。夫の和田さんが作った歌も唱のギターで歌うわよ〜」と茶目っ気たっぷりにつづり、平野と和田が司会の黒柳徹子を囲んだ撮影オフショットを載せている。
和田もこの投稿を引用して自身のX（旧Twitter）を更新。平野のコメントに「大袈裟な（笑）皆様、正確には言っちゃダメと言っていたのは20代までですので念のため」「僕も親の影なしで自分の曲やバンドを見てもらう事に必死だったんでしょう」と補足しつつ、「ともあれ！TVではもちろん初共演、しかも徹子の部屋。50歳になった自分が50周年を迎えた偉大な番組に母と呼んで頂けた事、感謝します」と記している。
この投稿に、ファンからは「ついにこの日が来るなんて感無量です」「待ってました」「最高の親子ショットですね」「意外と知らない人も多そう」「2人の掛け合いが今から楽しみすぎる」「徹子の部屋で初共演とは豪華」「唱さんの照れくさそうな表情が微笑ましい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆平野レミ、息子・和田唱とのTV初共演を報告
◆平野レミ＆和田唱、親子ショットに反響
