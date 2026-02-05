歌手の今井美樹さん（62）が2026年1月22日、公式インスタグラムを更新。夫の布袋寅泰さん（63）と、さだまさしさん（73）との3ショットを掲載し、話題となっている。

「おしゃべりの続き、楽しみにしています」

今井美樹さんは25年12月23日、「ずっと心のどこかで始めたいと思っていたInstagramを、今日から始めることにしました」とつづり、公式インスタグラムアカウントを開設していた。

そして1月22日の投稿では、夫の布袋寅泰さんとともに、さだまさしさんと肩を組む3ショットを投稿した。今井さんはショートカットで、カジュアルなリボン付きのストライプシャツをあわせたコーデ、布袋さんは黒縁めがねに黒シャツのシックな姿だ。3人ともステキな笑顔をのぞかせている。

「さださん、お元気ですか！ 楽しいお話満載でしたね。またおしゃべりの続き、楽しみにしています。ありがとうございました」

楽しい時間を過ごしたことをこうつづった今井さん。さださんは、今井さんの約8年ぶり通算21枚目のオリジナルアルバム「smile」の収録曲「美しい場所 〜Final Destination〜」で、初めて今井さんに書き下ろしの楽曲を提供している。この楽曲では、さださん自身がコーラスとバイオリンで参加し、布袋さんもギターとコーラスで参加しており、豪華な共演作となっている。

この楽曲は、ショートバージョンのPVがYouTubeで公開中。YouTubeのコメント欄では「ご夫婦で、とても素敵」「年齢を重ねるたびに美しくなる今井美樹の声が大好きです」「さだパパのバイオリンも布袋さんのギターも美樹ちゃんの澄んだ声もメロディもヤバすぎます」といった声が上がった。