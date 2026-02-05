【俺の楽器・私の愛機】1964「中古ストラト」
【フジゲン アンボーイ】（茨城県 ギターオジさん 40歳）
ネック、ペグ、サドル、付けてある部品はネットや中古部品をつかいました！
どうしても合わない部分は楽器店で取り寄せましたが、（ブリッチ)アームが付かない為、それ以外は全て中古部品です！サドルは(オクターブチューニング)しました。出来るだけお金がかからない様につくりました。安いギターですが、こだわって見ました。どうでしょう？
◆ ◆ ◆
基本はよくあるSSHの標準的な仕様ですけど、シングルのピックアップカバーやノブをクロムメッキにすると随分と雰囲気が変わりますよね。サソリが謎だけどもしスコーピオンズが好きなんだったら超嬉しい。というか、アメリカ雑貨屋さんのような楽しげな部屋ですね。多趣味でこだわりやさんなことが一瞬で伝わってくる写真です。（BARKS 烏丸哲也）
★皆さんの楽器を紹介させてください
「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。
（1）投稿タイトル
（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー
（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ
（2）楽器名（ブランド・モデル名）
（例）トラヴィス・ビーン TB-1000
（例）自作タンバリン 手作り3号
（3）お名前 所在 年齢
（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳
（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳
（4）説明・自慢トーク
※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。
（5）写真
※最大5枚まで
●応募フォーム：https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7
◆【俺の楽器・私の愛機】まとめページ