【フジゲン アンボーイ】（茨城県 ギターオジさん 40歳）

ネック、ペグ、サドル、付けてある部品はネットや中古部品をつかいました！

どうしても合わない部分は楽器店で取り寄せましたが、（ブリッチ)アームが付かない為、それ以外は全て中古部品です！サドルは(オクターブチューニング)しました。出来るだけお金がかからない様につくりました。安いギターですが、こだわって見ました。どうでしょう？

◆ ◆ ◆

基本はよくあるSSHの標準的な仕様ですけど、シングルのピックアップカバーやノブをクロムメッキにすると随分と雰囲気が変わりますよね。サソリが謎だけどもしスコーピオンズが好きなんだったら超嬉しい。というか、アメリカ雑貨屋さんのような楽しげな部屋ですね。多趣味でこだわりやさんなことが一瞬で伝わってくる写真です。（BARKS 烏丸哲也）

★皆さんの楽器を紹介させてください

「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。

（1）投稿タイトル

（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー

（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ

（2）楽器名（ブランド・モデル名）

（例）トラヴィス・ビーン TB-1000

（例）自作タンバリン 手作り3号

（3）お名前 所在 年齢

（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳

（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳

（4）説明・自慢トーク

※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。

（5）写真

※最大5枚まで

●応募フォーム：https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7



◆【俺の楽器・私の愛機】まとめページ