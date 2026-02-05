女優のペネロペ・クルス、俳優のジュード・ロウ、オーウェン・ウィルソンが、ナンシー・マイヤーズ監督の新作映画に出演することが明らかになった。「ホリデイ」や「マイ・インターン」といったヒット映画を手がけたマイヤーズにとって、今回が11年ぶりの監督作となり、ワーナー・ブラザースによる同作品は2027年のクリスマスに公開予定だ。



【写真】またも共演のアカデミー賞受賞者同士の夫婦 妻はマイヤーズ監督の新作にも出演

キャスト陣には、俳優のキーラン・カルキンと女優のエマ・マッキーも名を連ねる。



マイヤーズはハリウッド・リポーターの記事のスクリーンショットをインスタグラムに投稿し、5人全員が本作に参加することを認めた。「この素晴らしいキャストと新作映画を制作中で、2027年のクリスマスに公開されます！ 映画館で会いましょう！」と、喜びをストレートに綴っている。



米バラエティによると、本作はマイヤーズが2023年春にネットフリックスで企画していた映画「Paris Paramount」の別バージョンにあたるという。当時はクルス、ウィルソンに加え、女優スカーレット・ヨハンソンや俳優のマイケル・ファスベンダーの名前も交渉段階で挙がっていたが、実現には至らなかった。長い準備期間を経て、ついに新たな形で動き出したことになる。



（BANG Media International／よろず～ニュース）