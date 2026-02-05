渋谷駅に「アイドリッシュセブン」とのコラボ広告が登場した

2026年のJリーグが、2月6日に新シーズンの開幕を迎える。

明治安田Jリーグ百年構想リーグの開幕を目前に控え、2日から渋谷で交通広告が掲出された。アプリゲーム「アイドリッシュセブン」に登場するアイドルグループとのコラボ広告には、「試合絶対観に行く！」「開幕楽しみ」といった声が上がり、注目を集めている。

今季のJリーグは、シーズン移行に伴い、2月から半年間にわたる特別大会を実施。6日の“金J”で開幕し、6月のプレーオフラウンドで幕を閉じる。引き分けの場合はPK戦で決着をつけるなど、通常のリーグ戦とは異なるレギュレーションも見どころの一つとなっている。

この特別大会に向け、Jリーグはアプリゲーム「アイドリッシュセブン」に登場するアイドルグループとのコラボレーションを実施。「Re:vale IDOLiSH7 TRIGGER ZOOL × 明治安田Jリーグ百年構想リーグ」と題し、オリジナルコラボグッズの発売や「THE国立DAY」でのコラボ試合開催など、リーグ全体を盛り上げるさまざまな施策が予定されている。PR大使として、Jリーグをともに盛り上げていく。

その一環として、渋谷駅の道玄坂ハッピーボードAにJリーグ開幕を告知する交通広告が掲出された。「アイドリッシュセブン」に登場するキャラクターがずらりと並んだビジュアルに、「早速見てきた」「最高すぎる、大感謝」「東京の皆さんが羨ましい」「16人とともにJリーグが盛り上がりますように！」「試合絶対観に行く！」「開幕が楽しみ」などコメントが寄せられ、開幕戦に向けて期待感が高まっている。（FOOTBALL ZONE編集部）