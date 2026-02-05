タレントの岡田結実さんが2月4日、自身のインスタグラムを更新。手書きの文章の画像を投稿し、第一子を出産したことを報告しました。



【写真を見る】【 岡田結実 】 第一子出産を発表 「我が子の未来に責任を持ち、自分らしく」 ママになった喜びを手書きの文章で報告





投稿では「この度、第一子を出産しました事をご報告させていただきます」と喜びを伝えています。岡田さんは「日々成長していく我が子に、驚きと感謝、そして、焦りが止まらない日々です」と新米ママとしての心境を綴っています。







また、「今日に至るまで本当に様々な方に支えていただきました。心より感謝申し上げます」と周囲への感謝の気持ちも述べています。







さらに「すべての生命に本当に感謝してもしきれないくらいに、地球にビックラブです。大切な文章の時でも、少し能天気な表現になってしまう私ですが、我が子の未来に責任を持ち、楽しみながら自分らしく歩んでいく所存です」と決意を記しました。







出産についての報告が遅れたことについては「この報告が、赤ちゃんも私も生活に慣れ、落ち着いたこのタイミングでのお伝えとなりました事、何卒ご理解いただけますと幸いです」と説明しています。







岡田さんは最後に「子育ても、家庭も、お仕事も、自分自身の人生も、引き続き身を引き締めて頑張ってまいります。これからもよろしくお願いいたします」と締めくくりました。







この投稿に「結実ちゃんおめでとうございます」「これからも体調には気をつけてお仕事頑張ってくださいね」「無理せずゆっくり休んで子育て楽しんでください」「これからの成長が楽しみすぎるね」「仕事も大切だけど、家庭も大切にね」などの声が寄せられています。



2025年4月、岡田結実さんは結婚したことを自身のSNSで公表していました。





【 岡田結実さん プロフィール 】

生年月日：2000年4月15日(24歳)

出身地：大阪府

血液型：B型

趣味：音楽を聴く、写真を撮る、本を読む、アニメ・映画を観る

ギネス記録：「1分間に片足で左右揃えた靴下をかごに入れた数」でギネス世界記録樹立(2012年)





【担当：芸能情報ステーション】