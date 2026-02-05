1990年代、一世を風靡した飯島愛。しかし、世間の注目を集め始めた頃の彼女は社会から激しい反発にあった。「息子の嫁にしたくない女」ランキングでは不名誉な上位に名を連ね、今では考えられない罵詈雑言が投げかけられた。

【画像】飯島愛のデビュー写真集『愛・MY・ME』の衝撃の表紙

しかし、そんな逆風下にあっても、彼女は着実に芸能界での地位を固めていく。なぜ彼女は生き残れたのか？ 飯島愛の「本当の武器」を語った2人の大物芸能人とは……。フリーライターの安田理央氏による『飯島愛のいた時代』（太田出版）の一部を抜粋して紹介する。



自著の『プラトニック・セックス』の見本を見せる飯島愛（2001年）©時事通信社

「アンチ」の登場

目立てば叩かれるのも世の中だ。飯島愛バッシング的な記事が目立つようになったのもこの頃である。

〈 飯島愛って何様だろう。尻を出して売れたくらいでなぜ威張る。頭が悪いのは仕方がない。芸能界では彼女だけではないのだから。しかし飯島愛の場合、テレビに出てきて話し出したとたんに荒んだ空気が画面に漂う。まぁ、早晩消えていくことは間違いないだろう。早く誰か引導を渡してやってくれ。（無記名） （『自由時間』1995年9月21日号「この野郎はゼエーッタイ許せねぇ!」）〉

少し後の1997年になるが、『週刊現代』の「一流企業サラリーマン200人アンケート決定！ 息子の嫁にしたくない女ワースト10」なる企画では、神田うのに続いて2位にランクインしている。

〈「AV出身ということで、どうしても、貞操観念がないように見えてしまう。家庭に入ってからも男問題で息子が苦労しそうだ」（ソニー・45歳）と、考え込んでしまう人もいる。また、彼女の場合も知性に疑問符をつける人は多い。 「クイズ番組での彼女の回答を見ていると、かなりひどい。口のきき方もバカ丸出しで、ちょっと問題外ですね」（第一勧業銀行・45歳）と、やはり考え方は非常に現実的だ。このほかの意見としては、「清潔感がなく、料理を作ってもまずいだろう。また、不健康そうで、すぐに病気にかかりそうなところも、息子が苦労しそうだ」（アシアナ航空課長・48歳）というのが、共通するところだ。それにしても、料理がまずそうとは……。でも、なんとなくわかる。 （『週刊現代』1997年5月24日号）〉

ついてまわる「AV出身」というイメージ

現在では女性蔑視で問題視されかねない言いがかりのオンパレードとも言える記事だが、これがある意味で、90年代後半の時点での、飯島愛のイメージの一面であったということだ。

いつまでもAV出演の過去がネガティブなイメージとしてついて回る。芸能人として名前が売れていくにつれ、その過去を無かったものにしたいと考えた彼女の気持ちもわかるような気がしてくる。

ちなみにこのランキング、3位以下は梅宮アンナ、山咲千里、藤田朋子、葉月里緒奈、宮沢りえ、工藤静香、中森明菜、華原朋美と続く。10人中5人がこの時点でヘアヌード写真集を発売しており（後に7人に）、それを悪印象の理由にしている意見も多い。やはり、まだまだ女性が「脱ぐ」ことに対する抵抗感は強かったのだ。

芸能界からの評価

しかし、そんな「アンチ」の声も全くものともせずに飯島愛の快進撃は続いた。「お色気」を封印した後も、彼女は芸能人としての確固たる地位を築いていく。

1995年に雑誌で飯島愛と対談した桂三枝の感想が、なぜ彼女が芸能界で成功したかの理由を解き明かしている。

〈 Tバックの女王・飯島愛ちゃんの活躍は時流に乗ったひとときだけのものと思っていたが、すっかりそのキャクターをTVのなかに定着させてしまった。特別な芸があるとも思えないが、その人気の秘密は、性格の良さと頭の良さにあるのではないだろうか。 とにかく、打てば響くように答えが返ってくるのと、相手の望む答えを察知して、きっちりお約束通りに話せるのはたいしたものだと思う。こういう人はいつまで、どんなふうに活躍するのか、TVの世界に長〜くいる私には大変興味深い。 （『週刊読売』1995年9月17日号 「三枝のホンマでっか!」）〉

芸ではなく、性格の良さと頭の良さ。タレントのキャラクターとリアクションが重視されるバラエティ番組が主流となる時代と、飯島愛の資質がタイミング良くマッチしたということだろう。

1999年から2007年まで、飯島愛と人気番組『ウチくる!?』で共演した中山秀征も彼女をこう評価している。

〈「ゲストからいろいろ引き出さなくちゃいけないときに、俺だったら聞きにくくて、どうしても遠回りになっちゃうようなことを、愛ちゃんはズバッとストレートに聞ける。それがすごく助かってます。愛ちゃんだからやれることだと思います」 （『飯島愛 孤独死の真相』） 〉

1997年、飯島愛はそれまで所属していたオフィスレオを退社し、業界最大手の芸能プロダクションであるワタナベエンターテインメントへと移籍する。

（安田 理央）