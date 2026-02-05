Ｊリーグのシーズン移行に伴い、２〜６月に開催される特別大会「明治安田Ｊ１百年構想リーグ」は６日、開幕する。

アジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）の出場権をかけて激しい戦いが期待される一方、大会後には米国などで開催されるワールドカップ（Ｗ杯）が控えており、Ｗ杯の日本代表入りに向けたアピールの場にもなる。

自身とチームの結果を追求

日本代表の常連だが、広島のＧＫ大迫は自身をＷ杯選考レースの「当落線上」にいると受け止めている。海外組が増え、昨季は鹿島の守護神・早川がＪ１制覇の立役者となり、最優秀選手賞に輝いた。群雄割拠の争いを勝ち抜くため、「自分のパフォーマンスをチームの結果に反映させ、優勝する」と燃えている。

日本代表で先発した昨年９月の米国戦が、自らに課すハードルを高くした。厳しい体勢でも精度の高いシュートを放つ相手に２点を奪われ、チームも敗れた。帰国後は、練習や試合で好プレーを見せても、「あの相手ならどうだったか」と自分に問い続けている。

オフは鍛えた筋力を実際の動きにつなげるトレーニングに精を出した。「時間が足りない」と感じるほど、自身を追い込んだ自負がある。シュートを止め続けた先に見えてくる夢舞台へ、「後悔のない毎日」を刻み続ける。（細田一歩）

９０分で同点 ＰＫで決着

百年構想リーグは、Ｊ１を１０クラブずつ東西に分け、２回戦総当たりのリーグ戦を行う。９０分で同点の場合はＰＫ戦で勝敗を決め、勝てば勝ち点２、負ければ同１となる。両組同順位のクラブがホームアンドアウェー方式でプレーオフを戦い、最終順位を決める。優勝クラブはＡＣＬＥの出場権を得る。Ｊ２、Ｊ３は計４０クラブを４組に分け、各組同順位がノックアウト方式の順位決定戦を行う。いずれも昇降格はない。