2月4日、辻希美がブログを更新した。

【写真】初ヨアジョン購入の記念2SHOTも公開

辻は、「今日は」と題して更新したブログにて、「たぁくんと同じ現場でした」とコメントすると、夫・杉浦太陽と並んでソファに座り、撮影している様子を公開。

続けて、「そして私服に着替えて…」「今日の私はローリーズファームだょ」と綴ると、チェックのロングスカートにグレーの襟付きニットを合わせた全身コーデや、杉浦と顔を寄せ合った私服2SHOTを掲載。

また、「そして帰りに今流行りのヨアジョン店に 初めて行って買い方分からずアタフタしてたら お客様に教えて頂きまして… 無事買えました」「ありがとうございます 初のヨアジョン」「私はドバイチョコ、クッキー、蜂蜜を トッピングしました 激うま」と、韓国発のフローズンヨーグルトを買いに行ったと報告し、杉浦とお店の前での記念SHOTも披露していた。

モーニング娘。の人気メンバーとして活躍し、2007年に杉浦と結婚した辻。現在は、18歳の長女・15歳の長男・12歳の次男・7歳の三男・昨年8月に誕生した0歳の次女を育てる5児の母で、SNSでは飾らない等身大のリアルな日常をたびたび発信している。

画像出典：辻希美オフィシャルブログより