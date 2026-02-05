3種のそばがきが贅沢！　粗碾き・手碾き・微粉と丹精込めてつくる絶品の一皿

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・東十条の蕎麦店『一東菴』です。

微粉そばがきは極上クリーミーななめらか食感

3種類のそばがきがなんとも贅沢だ。おすすめは手碾（び）きで、ざらっとした舌触りで糸を引くかと錯覚するような粘りがある。

粗碾きそばがき1300円

『一東菴』粗碾きそばがき 1300円 何をおいてもそばがきは、温かいうちにすぐに食べるのが吉。とはいえ、冷えたら冷えたで酒のあてにはぴったりくるから、蕎麦前の万能選手だ

少し枝豆のような青い香りがあって、口の奥から鼻に抜ける香気には、砕いた蕎麦殻の香ばしくも土っぽい感覚と、蕎麦の実自体の物静かな甘さの余韻がたっぷりだ（この日の産地は埼玉・三芳産）。

蕎麦の香りを集中して楽しんでいただくためにとの思いからBGMのない静謐な店内で、存分に蕎麦にふけることができる別天地だ。

『一東菴』店主 吉川邦雄さん

店主：吉川邦雄さん「蕎麦農家さんの息吹をそのまま伝えたいです」

『一東菴』

東十条『一東菴』

［店名］『一東菴』

［住所］東京都北区東十条2-16-10

［電話］03-6903-3833

［営業時間］火〜土：11時45分〜14時半（14時LO）、木〜土：18時〜21時（20時LO）

［休日］月・日

［交通］JR京浜東北線東十条駅南口から徒歩2分

※画像ギャラリーでは、微粉そばがきの画像がご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年12月号発売時点の情報です。

『おとなの週末』2025年12月号

撮影／小島昇、取材／輔老心

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

【画像】こんなそばがき見たことない！デザートのようなクリーミーなそばがき（7枚）