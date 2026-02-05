「本人かと思った」キンタロー。、有名男性歌手のものまねに反響！ 「凄い似てます 一瞬間違えました」
お笑い芸人のキンタロー。さんは2月4日、自身のInstagramを更新。男性歌手に似ている物まねを披露しました。
【写真】キンタロー。の激似物まね
「爆笑しました」「キンタロー。お写真祭りいくよー」と切り出し、シンガーソングライターのこっちのけんとさんの物まねを披露したキンタロー。さん。投稿に載せた2枚の写真は、まるで本物かのような姿です。「こっちのけんとさんのはいよろこんでのナンバーにのせて総勢18種類のモノマネエグ扮装披露しました」とのことです。
コメントでは、「キンタロー。 完璧」「そっくりです」「本人かと思った」「天才!!」「爆笑しました」「クオリティ高いですね」「凄い似てます 一瞬間違えました笑」「笑いすぎて涙出ます」「どんどんレパートリー増えてすごい」と、絶賛の声が続出しました。
「みんな大好き中島だよー」同日の別投稿では、「みんな大好き中島だよー」という物まねを披露しているキンタロー。さん。1月31日に放送されたバラエティー番組『モノマネMONSTER』（日本テレビ系）にて、こっちのけんとさん含め多数の物まねを披露したようです。TVerで見逃し配信中のため、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
