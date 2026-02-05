お笑い芸人のキンタロー。さんは2月4日、自身のInstagramを更新。有名な歌手の物まねを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：キンタロー。さん公式Instagramより）

お笑い芸人のキンタロー。さんは2月4日、自身のInstagramを更新。男性歌手に似ている物まねを披露しました。

「爆笑しました」

「キンタロー。お写真祭りいくよー」と切り出し、シンガーソングライターのこっちのけんとさんの物まねを披露したキンタロー。さん。投稿に載せた2枚の写真は、まるで本物かのような姿です。「こっちのけんとさんのはいよろこんでのナンバーにのせて総勢18種類のモノマネエグ扮装披露しました」とのことです。

コメントでは、「キンタロー。　完璧」「そっくりです」「本人かと思った」「天才!!」「爆笑しました」「クオリティ高いですね」「凄い似てます　一瞬間違えました笑」「笑いすぎて涙出ます」「どんどんレパートリー増えてすごい」と、絶賛の声が続出しました。

「みんな大好き中島だよー」

同日の別投稿では、「みんな大好き中島だよー」という物まねを披露しているキンタロー。さん。1月31日に放送されたバラエティー番組『モノマネMONSTER』（日本テレビ系）にて、こっちのけんとさん含め多数の物まねを披露したようです。TVerで見逃し配信中のため、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)