ミラノ・コルティナ五輪で「注目している選手」ランキング！ 2位「坂本花織」を抑えた1位は？
All About ニュース編集部は1月21、全国の20〜70代の男女250人を対象に「冬季五輪」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「ミラノ・コルティナ五輪で注目している選手」ランキングを紹介します。
2位にランクインしたのは、坂本花織選手です。
坂本選手は、2000年生まれのフィギュアスケート選手。前回の北京五輪では、個人銅メダルを獲得し、その後の世界選手権では日本人初となる3連覇の偉業を達成しました。今シーズン限りでの現役引退を表明しており、集大成となるミラノ・コルティナ五輪では今まで以上に注目が集まります。
アンケート回答者からは、「日本のエースなので上位に入ってほしいです」（50代女性／和歌山県）、「今回のオリンピックで競技から引退すると宣言しており、最後の演技を見届けたい」（60代男性／大阪府）、「フィギュアスケートの坂本花織選手は、高い表現力や安定したジャンプ構成を兼ね備えているので、大舞台でも強さを発揮できると思えるから」（60代男性／神奈川県）、「派手な演技ではないが、着実な技をしてるところがかっこいいから」（30代女性／広島県）などの声が集まりました。
今回のランキング1位は、平野歩夢選手でした。
現在27歳の平野選手は、日本を代表するスノーボーダー。15歳で出場した2014年のソチ五輪で銀メダルに輝き、冬季五輪の日本選手最年少記録を更新しました。2018年の平昌五輪でも銀メダルを受賞すると、前回の北京五輪では五輪史上初の「トリプルコーク1440」を成功させて悲願の金メダルに輝きました。4大会連続出場となるミラノ・コルティナでは、どんなパフォーマンスを披露してくれるのか期待です。
アンケート回答では、「前回のオリンピックの金メダリストなので、今回も頑張ってほしいからです」（50代男性／新潟県）、「まだ強烈なトリックを隠しているようだし、異次元の滑りを見せてくれそう」（60代男性／宮城県）、「北京五輪で金メダルを取得していて、実際に見た試合でもかなり感動したため」（30代男性／千葉県）、「やはり金メダリストだしポテンシャルの高さはピカイチ」（40代男性／神奈川県）といった声が寄せられました。
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
2位：坂本花織／52票
1位：平野歩夢／66票
