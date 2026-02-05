「このチームにはチャンスがあるんで」――噴出するドジャースへの金満化批判を一蹴　大谷翔平の“異論”に米騒然「オオタニが沈黙を破った」

ドジャースへの批判に珍しく意見した大谷(C)Getty Images

米球界内で飛び交う“批判”に大谷翔平（ドジャース）が、ピシャリと意見を口にした。

現地時間2月4日、大谷は、米ニュース局『NBC』の番組「Nightly News」に生出演。球団のキャンプ地でもあるアリゾナ州グレンデールから珍しいライブでのインタビューに応じ、ありとあらゆる質問に答えた。

【写真】真美子夫人はあでやかなワンショルダーのドレス姿で笑顔を見せた

その中で大谷がよりハッキリと答えたのは、今オフのドジャースの大型補強について切り込まれた場面だ。

球界内でも小さくない批判が渦巻く事態となっている。昨年12月に球界屈指の剛腕クローザーであるエドウィン・ディアスを3年総額6900万ドル（約106億9500万円）で獲得したドジャースは、1月15日には、FA市場の人気銘柄であったカイル・タッカーと電撃合意。後払い契約を含むものの、4年という短期間で総額2億4000万ドル（約379億2000万円）を支払う形で大物を引き抜いた。

二人の合流を含めれば、年俸総額は4億ドル（約616億円）を超えると見られている。ルール上で彼らの契約に違反性こそないものの、他球団を出し抜く金に糸目を付けぬ豪快な手法は平等性に欠けるとして一部で批判が噴出。「ドジャースの補強は野球界にとって最悪だ。何人獲れば気が済むんだ」（米スポーツコメンテーターのクリス・ルッソ氏談）と猛反発も招いていた。