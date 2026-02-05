見た目がかわいいと思う「岡山県のお土産」ランキング！2位「白十字のワッフル」を抑えた1位は？【2026年調査】
最近はSNSでの共有が定番となり、味はもちろん「一目惚れするようなビジュアル」がお土産選びの重要な基準になっています。旅の思い出を形に残したくなるような、ハイセンスで愛らしい品々をピックアップしました。
All About ニュース編集部では、2026年1月20日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、見た目がかわいいと思う「岡山県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「ふわふわの丸いワッフルがとても可愛いです」（50代女性／青森県）、「女子ウケしそうな可愛らしさがある」（40代男性／神奈川県）、「ふわふわのワッフルで生地の表面のロゴもかわいらしいです」（50代女性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「五味太郎さんのイラストがかわいいから」（20代女性／大阪府）、「五味太郎さんが描く桃太郎や仲間たちのイラストがパッケージに施されており、絵本から飛び出してきたような温かみのある可愛さがあるからです」（20代女性／大阪府）、「パッケージのイラストがとっても可愛く、きびだんご自体もちっちゃくコロコロしていて可愛いから」（20代女性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年1月20日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、見た目がかわいいと思う「岡山県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：白十字のワッフル（白十字）／40票2位にランクインしたのは、「白十字のワッフル（白十字）」です。岡山県民に長年愛されているこのワッフルは、ハチミツの香るふんわりとした生地と、丸みを帯びたワッフルのビジュアルが特徴。どこかホッとするようなかわいらしさが人気を集めています。
回答者からは「ふわふわの丸いワッフルがとても可愛いです」（50代女性／青森県）、「女子ウケしそうな可愛らしさがある」（40代男性／神奈川県）、「ふわふわのワッフルで生地の表面のロゴもかわいらしいです」（50代女性／愛知県）といった声が集まりました。
1位：元祖きびだんご（廣榮堂）／61票1位に輝いたのは、「元祖きびだんご（廣榮堂）」でした。絵本作家・五味太郎さんが手がける、桃太郎とその仲間たちが描かれたパッケージデザインはあまりにも有名。個包装の一粒一粒までかわいらしく、岡山観光の象徴ともいえるこのお土産が堂々のトップに輝きました。
回答者からは「五味太郎さんのイラストがかわいいから」（20代女性／大阪府）、「五味太郎さんが描く桃太郎や仲間たちのイラストがパッケージに施されており、絵本から飛び出してきたような温かみのある可愛さがあるからです」（20代女性／大阪府）、「パッケージのイラストがとっても可愛く、きびだんご自体もちっちゃくコロコロしていて可愛いから」（20代女性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)