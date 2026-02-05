ロッテは、「雪見だいふく」ブランドから、きなこづくしの「雪見だいふくPREMIUM贅沢きなこ」を2月16日に発売する。

「雪見だいふくPREMIUM」は一昨年2月に贅沢な味わいでゆったりとした時間を過ごしてもらいたい想いで誕生した雪見だいふくのプレミアムシリーズ。今回の新作は、この時期人気のきなこをふんだんに使用した贅沢な仕立てで、きなこ好きにはたまらない一品となっている。コクのある深煎りきなこソース、きなこアイスを香り高いきなこ味のおもちで包んだきなこづくしのプレミアムな雪見だいふく。まだまだ寒さが厳しい時期に、こたつの中できなことおもちの相性の良さを楽しみながら優雅なひと時を過ごしてほしい考え。



「雪見だいふくPREMIUM贅沢きなこ」

商品特長は、ゆったりとした時間を過ごしていただきたい気持ちを込めてつくった、贅沢な仕立ての雪見だいふくPREMIUMとのこと。こだわりのきなこをおもち・アイス・ソースに贅沢に使用した、きなこづくしの一品になっている。ソース部分には深煎りきなこを使用し香ばしくコクのある味わいに、アイス部分はクリーミーな味わいと軽いくちどけとともに、きなこの香り高い風味が口いっぱいに広がるように仕上げた。

［小売価格］248円（税込）

［発売日］2月16日（月）

ロッテ＝https://www.lotte.co.jp