コーセーコスメポートは、スキンケアブランド「ウルミナプラス」の「生つや肌おしろい乳液」をリニューアルし、すっぴんをきれいにみせるUV乳液「生つや肌 水光おしろいUV乳液」（1品目2品種）を、2月20日から量販店・ドラッグストアを中心に順次発売する。

内側から輝くような「水光肌」や「うるツヤ」への関心は、若年層にとどまらず幅広い年代に浸透しており、透明感あふれる水光肌を追求することが現代の美容環境において当たり前の時代になっている。

また化粧下地の市場は、朝用乳液をきっかけに、UV効果をスキンケアや化粧下地に取り入れたUV乳液の市場規模が拡大しており、より高いスキンケアの効果や負担感のなさが重視されている。

このような背景から、ナチュラルなカバー力やツヤ感が好評で、肌があれがちな時にも多く使用されている「生つや肌おしろい乳液」をリニューアルする。ヒアルロン酸を2倍配合（従来品比）かつ美容液を93％（粉体を除く）配合し、ファンデしたい時もしたくない時も、負担感なくすっぴんをきれいにみせる「生つや肌 水光おしろいUV乳液」を発売する。

忙しいメイク時や、肌があれがちな時にも、内側から輝くような透明感のある「水光肌」が叶えられる。



左から：「ウルミナプラス 生つや肌 水光おしろいUV乳液 01（ナチュラルベージュ）」「同 水光おしろいUV乳液 02（ラベンダー）」

商品特長は、ノーファンデでも毛穴・くすみを自然にカバーし水光感あふれる生つや肌に仕上げるUV乳液とのこと。美容液93％配合で、肌あれケアしながら、うるおいつづく。透明感あふれるフローラルの香りとなっている。

「ウルミナプラス」は、肌印象を変える鍵である「うるおい」と「つや」に着目。肌の調子が悪いと感じるときにも1本持っているだけで瞬時にキレイにみちびくような、“お守りスキンケアブランド”として2020年11月に誕生した。

「ウルミナプラス 生つや肌 水光おしろいUV乳液 01（ナチュラルベージュ）」は、ノーファンデでも毛穴・くすみを自然にカバーし、生つや肌に仕上げる水光UV乳液。美容液93％配合で、肌あれケアしながら、うるおいがつづく。自然な仕上がりのナチュラルベージュとなっている。

「ウルミナプラス 生つや肌 水光おしろいUV乳液 02（ラベンダー）」は、ノーファンデでも毛穴・くすみを自然にカバーし、生つや肌に仕上げる水光UV乳液。美容液93％配合で、肌あれケアしながら、うるおいがつづく。トーンアップのラベンダーとなっている。

［小売価格］ノープリントプライス

［発売日］2月20日（金）

コーセーコスメポート＝https://www.kosecosmeport.co.jp